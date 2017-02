«Conforme me hundía le decía al Señor 'voy ya, cógeme'»

Santiago García tiene 46 años y se muestra ante el mundo como cristiano convencido. Lleva 20 años cantando el evangelio y ayudando a los descarriados de su comunidad a que enderecen su camino. Su fe es inquebrantable, la brújula de su existencia. Es por eso que cuando falló el suelo que pisaba lo único que le pasó por la cabeza fue avisar a su benefactor: «Voy ya, Señor. Cógeme».

Han pasado ya cuatro semanas desde el accidente y el protagonista de estas líneas aún no puede borrar de su mente lo que le sucedió en el pasillo frente a su puerta aquel fatídico 27 de enero. Desde entonces cada noche que pasa «es un siglo» para él. «No pego ojo», reconoce mientras se coloca el cabestrillo que mantiene sujeto su brazo golpeado. Fue con el codo con el que detuvo una caída que con algo de mala suerte hubiera sido mortal. De eso están convencidos tanto él como su familia, todos vecinos de 'El Patio', quienes dicen estar viviendo días de auténtico dolor y temor.

La caída

Son alrededor de las 14.30 horas cuando Santiago, después de ducharse y con la comida casi lista, decide salir a la puerta de su casa para asomarse como suele a «ver que hay». Toma un poco el aire desde el pasillo común del segundo piso, desde donde tiene a la vista todo el enjambre de viviendas de 'El Patio'. Allí se encuentra la casa que comparte con sus dos hijas, su mujer y su yerno, en el bloque justo enfrente al de su padre y sus hermanos. Apenas unos minutos después de haber salido se da la vuelta y de repente mientras camina hacia la puerta nota cómo el suelo que pisa se hunde y se precipita. Ni idea tiene de dónde aterrizará. Cree lo peor: que el bloque entero se ha venido abajo.

«He estado a punto de matarme y nadie de la Administración se ha interesado por mí»

En la caída hace trizas su codo izquierdo, que es el que se lleva la peor parte tras impactar con la barandilla del piso inferior, que por suerte aguanta el envite. Conforme desciende invoca a su Dios y le pide que le coja, que amortigüe una caída «que es de muerte». Tras un suspiro eterno acaba tomando suelo y es cuando un cascote le golpea la cabeza con fuerza. A partir de ahí todo es confuso... hasta que ve a su hermano. A Gabi lo avisa su mujer. Ella es la única que lo ve precipitarse. Se queda impactada y sólo es capaz de articularle llorando a su marido que corra, que su hermano «se ha matado».

Como una exhalación llega hacia el fatídico lugar. «¡Me duele, me duele!», le espeta su hermano refiriéndose a su brazo. Es lo último que dice hasta que se apaga. La acción hace tiempo que se ha trasladado a Gabi, que enseguida pide auxilio a los sanitarios, a los que insta además a avisar a la Policía, pues ha sucedido lo que llevan años advirtiendo: que el peligro de unas casas construidas hace casi 70 años haría daño a alguien. Por desgracia, le ha tocado a su hermano.

«Que nos ayuden»

Tras el accidente Santiago está de baja. Se ha polifracturado el codo además de haber sufrido una conmoción cerebral. Le han puesto dos placas con tornillos y 40 grapas. Ya está algo mejor físicamente aunque sufre mareos constantes. No sólo eso, se siente deprimido y temeroso. El daño ha sido físico pero sobre todo emocional. Una señal es que su casa no la ha pisado desde entonces, ni para coger ropa. Tampoco su familia, que creen que algo malo les va a pasar.

«Estas casas están ruinosas, lo sabemos y tenemos miedo a que se caiga todo», explica el padre de Santiago, quien lo ha acogido en su vivienda, que es un bajo. Ninguno de ellos está conforme con la actuación llevada a cabo por el Consistorio, que apuntaló de urgencia los pasillos del conjunto para evitar nuevos derrumbes. El problema es el interior de las viviendas, la mayoría trufadas de grandes grietas. Incluso dos de ellas ya han sido precintadas al haberse caído el techo. Lo sabe todo el barrio.

Santiago, que lo ha sufrido en sus carnes, no puede ni oír hablar de volver a su domicilio, por eso pide ayuda hasta que una actuación integral asegure el lugar donde vive. Aunque la comunidad es privada, la mayoría de sus dueños no puede afrontar el gasto que supone una mudanza o reparar unas propiedades con casi 70 años de antigüedad. «No quiero que me regalen nada, sólo que me dejen vivir en una casa pagando un alquiler social. El arreglo es necesario pues no pueden permitir que a nadie más le ocurra lo que a mí», dice el vecino, dolido, que espera que desde la administración tengan más sensibilidad que hasta ahora. «He estado a punto de matarme y ni me han llamado, desde aquí les digo que el cariño también cuenta», concluye.