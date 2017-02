Un alumno de El Toyo será trasladado por no abrir el aula especial

El Instituto Retamar-El Toyo vuelve a ser noticia después de que sus demandadas obras hayan entrado en su recta final. Los padres de los alumnos del centro vuelven a estar indignados, en este caso por la situación que está viviendo uno de los estudiantes, Adrián G. P., que padece el Síndrome de Angelman y al que se le ha notificado que el próximo curso se le trasladará de centro, ya que es el único alumno que precisa del aula especial. El planteamiento realizado a la familia es que en el 2017-2018 vaya a otro centro y en el 2018-2019 regrese a El Toyo, ya que se incorporarán dos estudiantes más que precisan de una atención especial.

Para los padres del IES Retamar-El Toyo esta decisión es inaceptable, teniendo en cuenta que Adrián está completamente integrado en el centro, tiene una hermana y numerosos amigos e incluso está ejerciendo como delegado de clase. Además, recuerdan que «la Ley de Educación lo dice bien claro, la ratio de las aulas especiales son de uno a cinco alumnos, no hay que esperar un año más a que haya ni dos ni tres alumnos para abrir este servicio».

En este sentido, se invita a la Junta de Andalucía a que si quiere hacer recortes lo haga en otros ámbitos y no se utilice a este alumno «para ir a otro centro a rellenar hueco», palabras que, aseguran, recibieron por parte de técnicos y que, posteriormente, fueron suavizadas por representantes de la delegación provincial de Educación que se ofrecieron para «mediar con Sevilla» y, de esta manera, tratar de que Adrián pudiera permanecer en el centro. Los vecinos de la barriada consideran, no obstante, que «tienen que dar una solución ya, sin tener que esperar a lo que diga Sevilla. Ni los padres ni el menor pueden soportar esta angustia hasta septiembre, que sería cuando se pronunciarían». Desde la administración autonómica hay un compromiso de facilitar el desplazamiento al nuevo centro en un vehículo adaptado, aunque los vecinos afirman que no van a permitir que Adrián tenga que pasar ese año de transición y separarse de su hermana, que va a pasar a 1º de ESO, y de sus amigos. Precisamente, las carencias que le supone el Síndrome de Angelman que padece las compensa con el afecto de su entorno más cercano, por lo que se considera «contraproducente para su inclusión educativa y social» el hecho de que pueda pasar un curso en otro centro. A la espera de nuevas noticias sobre el caso, los vecinos de El Toyo aseguran que están dispuestos a iniciar un calendario de movilizaciones y protestas para lo que cuenta con un amplio respaldo en toda la barriada e incluso en otros puntos de la capital donde ya conocen este caso. Quieren dejar claro que «no vamos a permitir que los políticos vengan desde Sevilla a inaugurar el centro y hacerse la foto mientras Adrián no sea uno más».