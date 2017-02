La oposición tumba la proposición del tren del PP por aceptar sólo que se dé un calendario

La oposición tumbó ayer la Proposición No de Ley del PP -y levemente enmendada por Ciudadanos a última hora del martes- gracias al voto contrario a dicho texto por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos y de dos votos de los nacionalistas (Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu). Lo fue en segunda votación, ya que en la primera tanda de votos, la diputada catalana Teresa Jordà (ERC) se abstuvo provocando el empate. Ante tal hecho, el presidente de la comisión, el popular Celso Delgado, volvió a someter a votación el texto resolviendo el desempate contra la propuesta.

Tanto PSOE como Podemos, principales componentes del voto negativo, justificaron su posición en un texto 'descafeinado'. «Este documento sólo tiene un objetivo, apaciguar las turbulentas aguas entre Almería y Valencia», defendía el diputado murciano de Unidos Podemos Javier Sánchez. «El texto de esta iniciativa resume qué van a hacer en Almería: mentir y enredar para finalmente no ofrecer ningún compromiso», expuso por su parte la diputada socialista Sonia Ferrer. La iniciativa, abundó, «no contempla ni inicio de obras ni inversiones». «¿Cómo son capaces de presentar esto?», cuestionó.

El texto definitivo vino de un pacto entre PP y Ciudadanos que se fraguó la tarde del martes. El PP no había intentado alcanzar un consenso ni con PSOE ni con Podemos. Así que ante el inmovilismo de los populares -los proponentes- la socialista Sonia Ferrer Tesoro contactó con Sergio Pascual (Podemos) y con Ciudadanos para explorar las posiciones, inicialmente de rechazo, hacia el texto popular. Desde Podemos le trasladaron la imposibilidad de apoyar el texto por no contener ningún compromiso presupuestario en el corto plazo, máxime cuando las cuentas públicas del Estado están ya casi a punto para su tramitación. Esta falta de compromiso en forma de fondos escamaba a la oposición: si no se incluyen cifras, sospecharon, es que no se plantean unos presupuestos suficientes para reactivar las obras del AVE entre Murcia y Almería. Y desde Ciudadanos le trasladaban que no estaban dispuestos a pasar por un texto tan sumamente acrítico.

Sin embargo, y a pocos minutos del cierre del plazo para incluir enmiendas transaccionales, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos registraba el texto rechazado ayer tras la negociación directa con el diputado Matarí. El texto incluía sólo dos peticiones expresas al Gobierno. La primera, el diseño de un calendario para esta legislatura «que permita continuar trabajando, de acuerdo con la planificación que se establezca en los próximos presupuestos generales del Estado» en el Corredor Mediterráneo y «en la mejora de las comunicaciones ferroviarias con Almería». Y la segunda, que el Pacto Nacional de Infraestructuras planifique «en el medio y largo plazo» las infraestructuras estratégicas, «como es el caso del Corredor Mediterráneo».

«No queremos que esta sea una oportunidad perdida», defendía el diputado almeriense de Ciudadanos Diego Clemente en el debate de la Proposición No de Ley. Después de criticar el tapiado de los «túneles de la vergüenza» y el que el Gobierno, tal y como desvelaba ayer IDEAL, haya paralizado la redacción de los proyectos en cinco de los tramos del AVE a Almería, defendió que, sin embargo, su enmienda permitiría contar con un «cronograma de compromisos».

Matarí, por su parte, defendió la política de inversiones ferroviarias del Gobierno, especialmente en el caso del Corredor Mediterráneo. «Es cierto que la mayor parte de lo que resta por ejecutar y contratar se localiza en el tramo final en el que se encuentra el de Murcia y Almería», reconoció. «Nos gustaría que no fuera así, pero esto es la realidad», abundó. Además, también reconoció que los avances en materia de vías convencionales son «insuficientes». Sin embargo, volvió a comprometer mejoras para el futuro próximo -las ya desveladas por Fomento-. «Ese es nuestro compromiso», dijo Matarí.

Mientras tanto, del otro lado, Sonia Ferrer Tesoro defendió que el texto no reflejaba la realidad ferroviaria de la provincia, en la que las obras del AVE son «ciencia ficción», en la que se tarda «siete horas en llegar a Madrid cuando el tren no se avería» o en el que el Talgo «no está adaptado» a personas con movilidad reducida. Por ello la diputada socialista recriminó que tanto en la propuesta original como en la pactada con Ciudadanos se incluyeran términos como «seguir trabajando». «¿Dónde están trabajando?», cuestionó al aire Ferrer. La diputada del PSOE, de hecho, recriminó la actitud del diputado almeriense Juan José Matarí al defender tal propuesta. «Matarí va poco por Almería, pero ahora ya no va a poder volver», espetó en su intervención. Matarí, al que no gustaron las palabras de Ferrer -las consideró un insulto- respondió airado que trabaja por Almería «más que ella» y visita Almería «más que ella muchas veces».

El debate de la Proposición No de Ley del PP -pactada finalmente con Ciudadanos en periodo de enmiendas- fue el más acalorado de la tarde. Y hasta bien entradas las 21 horas se mantenía la expectación sobre un resultado que, sin embargo, no tiene por qué suponer efectos prácticos. Las Proposiciones No de Ley son propuestas que el Congreso eleva al Gobierno pero que, por contra a las leyes, no tienen por qué ser cumplidas, sino que marcan directrices de carácter político.

En este caso, el principal objetivo residía -así lo viene reclamando la Mesa del Ferrocarril- en que el propio Congreso asumiera la situación ferroviaria almeriense como uno de los puntos negros de la red estatal. Sin embargo, no se cumplían ninguna de las dos premisas básicas para la plataforma (de la que forman parte medio centenar de entidades sociales, entre ellas el propio PP). Fuentes de la Mesa del Ferrocarril trasladaban ayer a este diario que el texto pactado por populares y naranjas no incluía ni las demandas ferroviarias reclamadas por la Mesa, ni había sido consensuado previamente con las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso. Esa es su línea roja.

Desde el PSOE ya avanzaban ayer que su intención pasa ahora por alcanzar un texto de consenso en un futuro próximo. De hecho, esto ya fue posible en el Parlamento de Andalucía, donde los populares asumieron un texto crítico en el que se instaba explícitamente al Gobierno de Mariano Rajoy a invertir cuantías contantes y sonantes en las paralizadas obras del AVE almeriense. «Es lo que queremos desde la Mesa, un texto de consenso. No entenderíamos que el PP pacte en el Parlamento andaluz y no lo haga en el Congreso», defendían desde la Mesa.