IU: "Es un escándalo político que sobren 26,6 millones de euros"

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería, el concejal Rafael Esteban, considera un escándalo político que la liquidación del ejercicio presupuestario de 2016 del Ayuntamiento de Almería arroje un superávit de 26, 6 millones de euros. “El documento que se debate el viernes deja claro que el PP en el ayuntamiento capitalino ha gastado menos de lo que presupuestó, lo que significa que la acción de gobierno ha sido cicatera, restringida y ortodoxa, muy en la línea de austeridad de la que hace gala su partido y que tanto daño ha hecho a este país”, ha apuntado.

“No podemos olvidar el porcentaje de paro que tiene esta ciudad, la infravivienda existente, el desequilibrio de los barrios y lo más importante, que la tasa de población en riesgo de pobreza alcanza el 36,7% en Almería, lo que supone un insulto a los ciudadanos que haya superávit en una ciudad que necesita tanto”, ha explicado Rafael Esteban.

Por otra parte, Izquierda Unida sostiene que resulta "difícil de justificar" que no se hayan gastado partidas presupuestarias en mantenimiento como las relativas a obras públicas: aceras, caminos rurales, abastecimiento, o alumbrado, zonas verdes, etc. “El fenómeno económico del que hace gala el PP no ha sido otro que bajar la inversión por habitante en casi once puntos con respecto al año anterior, subir la presión fiscal, por mucho que diga la concejala de Hacienda la contrario, y bajar el gasto social, por ejemplo. Todos estos ingredientes, explica Rafael Esteban, dan como resultado un excedente económico perfecto para pagar deuda y destinar lo que sobre a futuras inversiones ya más próximas a campaña electoral”.

El Grupo Municipal de IU considera un fracaso la gestión económica del PP ya que el grado de ejecución del Presupuesto Municipal de 2016 no ha alcanzado ni el 40%. Sin embargo, y como viene siendo habitual en el discurso político de la derecha, el equipo de gobierno del PP vuelve a echarle la culpa a otras administraciones públicas. “Por todo ello, le pido al PP menos y excusas y más inversión en las personas y más gestión en aquellos barrios que se han quedado esperando lo presupuestado”, ha resumido Esteban.