Almería se vuelca con un joven estudiante para que pueda cursar un prestigioso programa organizado en Australia

Gracias a la solidaridad ciudadana, el joven almeriense Juan Lisardo ha recaudado ya más de 4.000 euros a través de Internet para poder cursar un prestigioso programa educativo de emprendimiento en Australia.

Juan, que estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Almería, inició su campaña de recaudación de fondos en la plataforma de crowdfunding personal GoFundMe tras convertirse en el único español en ser admitido en el MIT Entrepreneurship Bootcamp, que este año se celebra en la ciudad australiana de Brisbane. Este programa de emprendimiento está organizado por el Massachusetts Institute of Technology, una de las mejores universidades del mundo (y la mejor universidad del mundo según el QS World University Rankings); “dura una semana y tiene un coste de 7.800 euros con vuelos y alojamiento”, explica Juan en su campaña. Una cantidad que el joven almeriense no puede permitirse “por pertenecer a una familia numerosa que no puede asumir el coste”.

“El Entrepreneurship Bootcamp no tiene solo un fin formativo, también es un sitio donde puedes conocer a emprendedores e inversores de todo el mundo, algo muy útil para después contar con apoyos y asesoramiento a la hora de crear tu propia empresa. Es una oportunidad única, una de esas que sólo se te presenta una vez en la vida, tanto que este año soy el único español admitido entre más de 50 personas. Tengo que conseguir acudir y por eso me lancé a iniciar mi campaña de recaudación de fondos”, explica Juan por teléfono.

De momento, Juan ha conseguido recaudar ya más de 4.000 euros, el 51% de lo que necesita para pagar el curso. “Estoy muy emocionado por la respuesta. En poco más de dos semanas he recaudado más de la mitad de lo que necesito, gracias principalmente a la solidaridad de mis amigos y de mi familia en Almería, pero también de conocidos del extranjero e incluso de completos desconocidos que han conocido mi historia y han decidido apoyarme. Gracias a todos ellos ello voy a poder tener la oportunidad de crear mi propia empresa tecnológica y empezar a cambiar el mundo”, explica.

Para ser admitido en el MIT Entrepreneurship Bootcamp, Juan tuvo que competir con miles de candidatos de todo el mundo y superar tres pruebas: “primero tuve que enviar mi currículum y una carta de motivación; después tuve que presentar la idea que tuve junto a dos compañeros de mi universidad, una plataforma para compartir coche en la ciudad de Almería que ayude a reducir la contaminación; y, por último, me hicieron una entrevista personal”, ha explicado en conversación telefónica.