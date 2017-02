Sólo 2.000 almerienses pagan sucesiones al año, pero tocan a más de 8.000 euros por heredero

Las diferencias entre autonomías levantan ampollas. Hasta tal punto que hay autonomías que acusan a otras de 'dumping fiscal', esto es, de atraer población y empresas gracias a unos impuestos por debajo de lo habitual en el resto de territorios. En la última conferencia de presidentes autonómicos, la mayor parte de regiones clamó por una armonización fiscal que acabe con estos fenómenos. Andalucía, de hecho, apuesta por que el Estado imponga a todas las autonomías tipos mínimos y máximos para suprimir la competencia fiscal territorial. Una competencia que llega, incluso, hasta el momento de la muerte.

Sin ir más lejos, la Comunidad de Madrid prácticamente ha suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones -que se paga, mayoritariamente, cuando se recibe una herencia de un familiar fallecido-. El Gobierno del PP en dicha comunidad lo ha bonificado en un 99% en el ámbito familiar (descendientes, ascendientes, cónyuge o pareja de hecho). Y esto, en algunas autonomías como Andalucía, genera incluso un «éxodo fiscal», lo definen desde la oposición. Según los datos del PP, en torno a 40.000 familias andaluzas han modificado su domicilio fiscal debido a los elevados impuestos en Andalucía, especialmente este último, el impuesto de las herencias.

La inspección de Hacienda da con más de 800 'errores' en sucesiones

En Almería, las cifras fluctúan mucho en función del año. Pero, de media, unos 17.500 ciudadanos se ven obligados a presentar en las oficinas de la Agencia Tributaria de Andalucía sus autoliquidaciones por el impuesto de sucesiones y donaciones cada año. Y de estos, apenas 2.000 se ven obligados a rascarse el bolsillo por adquirir los bienes legados de un familiar. Ahora bien, la tributación de estos 2.000 herederos anuales es más que remarcable. Según datos oficiales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sólo desde el año 2010 (han pasado siete años) los almerienses han tenido que abonar 109,5 millones de euros por recibir una herencia. Es dinero suficiente como para terminar cinco hospitales como el futuro Materno-Infantil.

Según estos datos, cada heredero obligado a tributar en Almería tiene que abonar a la administración autonómica la nada desdeñable cuantía de 8.000 euros de media por recibir lo que sus familiares le han legado al fallecer. El impuesto es de titularidad estatal, y pese a la capacidad normativa de las comunidades autónomas, no pueden derogarlo. En sus políticas fiscales, lo máximo que se puede hacer es establecer bonificaciones. Y en ese camino es en el que han abundado territorios como Madrid.

No es el caso de Andalucía. Aquí, y hasta finales de 2016, sólo estaban exentos de pagar los herederos que recibieran un legado no superior a 175.000 euros. Sin embargo, a partir de un euro más, el salto era significativo. Si al heredar 175.000 euros no se tenía que pagar el impuesto, al heredar 175.001 se pagaba el tipo establecido desde el primer euro. Y para más inri, Andalucía tiene uno de los tipos más elevados del país.

Cambios en 2017

Todo esto ha cambiado desde hace poco más de un mes. El pacto presupuestario entre el PSOE y Ciudadanos permitirá elevar el mínimo exento hasta los 250.000 euros. Además, y para corregir el error de salto (que sólo con un euro de diferencia en la base imponible se pague la totalidad del impuesto) las herencias entre 250.000 y 350.000 euros tendrán una exención fiscal sobre los primeros 200.000 euros de la herencia. Esto es: si la herencia que reciba una persona al fallecer su padre es de 300.000 euros, sólo tributará por los 100.000 que sobrepasan de los 200.000 euros exentos.

Además, en el caso de las viviendas habituales de los fallecidos, los familiares de primer grado que hayan convivido con ellos tendrán exención total si el valor de la vivienda es inferior a los 123.000 euros. Y se bonificará hasta el 95% en el caso de que el valor crezca hasta los 242.000 euros. Deberán, no obstante, haber convivido con el fallecido durante los dos años inmediatamente anteriores a la recepción de la herencia y mantener la propiedad durante al menos tres años más.

Otra de las principales novedades tendrá especial impacto en la economía almeriense, ya que afecta a las explotaciones agrícolas. El pacto fiscal establece -ya es de aplicación- una reducción del 99% del impuesto a abonar en el caso de las explotaciones agrarias cuando el causante haya ejercido la explotación de forma habitual, personal o directa. Si está jubilado, la actividad debe ser ejercida por su cónyuge o descendiente. En este caso, la titularidad sobre la explotación debe permanecer al menos durante cinco años para no tener que abonar la cuantía total.

El pacto fue entre PSOE y Ciudadanos. Pero vino, sin embargo, azuzado por la amplia campaña del Partido Popular Andaluz, que llegó a recoger más de 320.000 firmas para la bonificación del 99% del impuesto, tal y como se ha hecho ya efectivo en la comunidad autónoma de Madrid. «Un andaluz de 40 años, soltero, sin hijos, en paro y sin patrimonio alguno que herede de sus padres un inmueble valorado en 200.000 euros debe pagar por ello 28.250 euros, mientras que esa misma persona, en la Comunidad de Madrid, sólo tributaría 282 euros, cien veces menos», argumentaban los populares.

La actual rebaja, tampoco es vista con buenos ojos por los populares, que ya han anunciado que volverán a llevar al Parlamento de Andalucía una iniciativa que suponga, en la práctica, la anulación de dicho impuesto -que no puede ser derogado íntegramente por no ser de competencia autonómica-. La pretensión de los populares es alcanzar la bonificación del 99% en un plazo de tres años, comenzando con una aplicación del 33% que se duplicaría en el segundo año y se triplicaría en el tercero en el caso de las herencias en el núcleo familiar.

«Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces», espetaba hace pocos días el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín.