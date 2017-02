Unica Group da cobijo a los productos 'feos' en su oferta

Unica Group es uno de esos grupos empresariales hortofrutícolas que se revelan contra las imposiciones arraigadas del mercado en origen y tratan de seguir su camino a base de encontrar nuevas alianzas, colaboraciones, sumar en su objetivo y tratar de distinguirse del resto apostando claramente por la investigación, la innovación y el desarrollo. En definitiva, se esmera en encontrar nuevas oportunidades, tanto para sus agricultores, como para los consumidores, que son finalmente los que disfrutan de sus productos, y son los encargados de valorar y apostar por el trabajo que desarrollan en Unica Group, Unica fresh, en definitiva, en Grupo AN. No es vano, todos estos ingredientes se encuentran muy presentes en su corta historia.

Esta campaña, y lo mostraron sus profesionales en Fruit Logistica, feria que cerró ayer sus puertas, y que contó con la participación activa de Unica Group, vuelve a sorprender dentro del negocio, y tras una análisis detallado del aprovechamiento que se realiza de las frutas y hortalizas, tanto en campo como en destino, este grupo empresarial, integrado ya en Grupo AN, lo que hace a la entidad más fuerte aún, se ha lanzado a dar prestigio a los productos 'inadaptados', a los más difíciles de colocar en el mercado hasta la fecha, como son aquellos que no cumplen los estándares de 'belleza', los que no son atractivos a simple vista, y que por tanto, como ocurre en la propia vida en otras situaciones, tienen más difícil ser 'queridos', en este caso por el consumidor. Pero, «si se venden mostrando la realidad de los mismos, es más fácil encontrar un nicho de mercado para ellos», comentó Enrique de los ríos, gerente de Unica Group.

La comercializadora hortofrutícola está apostando por dar cabida en su catálogo de productos a los denominados 'feos', a los que «no encajan en los estándares de calidad visual, pero que su calidad organoléptica, de sabor, etcétera, es muy buena».

Así, esta entidad ha abierto esta campaña esta línea de negocio, que, a pesar de llevar poco tiempo trabajando con ella, «está obteniendo buenos resultados». Todo ello comenzó con un análisis de la situación en la que se encuentran estos productos, dejados de lado en origen, pero también, sobre el hecho de que en destino, productos que son adquiridos por los consumidores, también registran un alto porcentaje de desperdicios. En total, el 40% de los que se produce, según el análisis realizado por la empresa, finalmente no se consume, y se desperdicia.

Además de está línea de productos 'feos' que no 'encajaban' pero ahora con Unica sí que se adaptan, en la feria, entre otros segmentos, volvió a trabajar con los productos secos, ya consolidados en su catálogo, los frutos tropicales, pepino ecológico, mix que presenta al consumidor, o los listos para tomar.

En el balance que hace Unica Group de la feria alemana, Fruit Logistica, Enrique de los Ríos valoró la participación, tanto visitante como expositiva, de la oferta hortofrutícola nacional. «Parece que este año hay más alegría, posiblemente por los precios, pero también por lo interesante que es la feria para todos los que se dedican a este negocio de las frutas y hortalizas».