El reinicio de las obras de Plaza Vieja, a la espera de la incorporación de remanentes

Seguro que se han preguntado por el motivo del enésimo retraso que soporta una actuación de rehabilitación del antiguo Ayuntamiento que se parece cada vez más a la historia interminable, pero sin encontrarle la fantasía por ningún lado. Todo real como los andamios ubicados en la fachada enladrillada de un inmueble que tendrá dicho aspecto hasta por lo menos el último tramo de este mes, que será cuando previsiblemente se reinicien las obras de la primera subfase de la segunda fase que tuvieron que paralizar al hacerse imprescindible un modificado en el proyecto.

Dicho problema sobrevenido durante la intervención, provocó que el Ayuntamiento tuviera que rehacer parte del documento guía de ejecución ante el debilitamiento de la estructura del edificio. Esto trajo tras de sí una catarata administrativa que tiene postrada una actuación que tendría que estar ya encarando su recta final. Lejos de ser así, los obreros no volverán hasta que no se incorporen los remanentes del ejercicio presupuestario del año anterior, sin los cuales no se quiere encarar el pago de la cantidad de dinero que supone haber introducido cambios en la ejecución.

Según estimaciones del área de Fomento, la cuantía ronda los 650.000 euros, que tendrán ahora que sumarse a los más de tres millones de euros con los que se adjudicó a la mercantil OHL este periodo de obras. Haber tenido que adjuntar al documento rubricado entre Junta y Ayuntamiento tras un letargo de muchos años estos cambios, ha provocado unas dilaciones que, acumuladas a las ya históricas, desplazará el final de las actuaciones a más allá del 2018, fecha con la que se descolgó en su momento el consejero de Fomento, Felipe López. Así lo aseguró el concejal de Fomento, Carlos Sánchez, en la última comisión mixta que tuvo lugar entre ambas administraciones a cuenta de dicha intervención.

Sánchez confirmó esta misma semana que los remanentes se podrían incorporar ya la semana que viene, por lo que una vez en liza y tras haber cumplimentado los nuevos contratos derivados de los cambios, estos podrían ser llevados para su aprobación a la junta de gobierno del próximo martes 21 de febrero. Así quedaría el camino expedito para el reinicio de los trabajos. Cabe recordar que para la finalización total de la rehabilitación de la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales, tal y como se denominó antaño el proyecto, faltaría aún por finalizar la fase en curso así como también otra más.

Esto es gracias a la addenda al convenio inicial que se firmó el año pasado entre Ayuntamiento y Junta, que unificaron en una sola las dos subfases de obras que restaban tras la hoy paralizada. Así se aseguraban recortar los trámites administrativos y, por ende, el plazo de las obras. Finalmente, las circunstancias han operado para que la diferencia apenas se note, pues entre el modificado o los enterramientos encontrados -lo que también provocó retrasos- se ha añadido más tiempo a una rehabilitación que está siendo verdaderamente eterna y, por desgracia, no es ni una novela ni una película. Es real.