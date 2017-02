El PSOE cuestiona la presencia del diputado de Cultura en la feria agrícola de Berlín

El Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Almería ha criticado la presencia del diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, durante esta semana en Berlín, donde asistió a la última edición de Fruit Logistica. La diputada socialista Anabel Mateos ha criticado que el diputado del equipo de Gobierno se haya “plantado en una feria agrícola alemana, donde evidentemente no pinta mucho”, en lugar de permanecer en Almería, “donde tiene bastaste trabajo por hacer”.

“No entendemos qué objetivo tiene que el diputado de Cultura acuda a una feria agrícola, a no ser que el viaje se haya planteado como una escapada de placer y no de trabajo”, ha señalado la socialista. En este caso, desde el PSOE confían en que, al menos, el viaje no haya corrido a cargo de la Diputación. Para confirmar este extremo, el Grupo Socialista va a solicitar acceso a al expediente de los gastos en los que ha incurrido la Diputación con motivo de la reciente edición de Fruit Logistica. “Esperamos honestamente que ni los vuelos ni el hotel del diputado se encuentren en la relación de gastos, porque el colmo sería que la Diputación le haya pagado unas vacaciones al señor Rodríguez”, ha advertido Mateos.