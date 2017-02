El PSOE afea al Consistorio la falta de "políticas sociales transversales"

El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio almeriense censuró ayer la «falta» de políticas sociales claras y de carácter transversal contenidas en el recién aprobado presupuesto del año 2017. Así lo expuso el edil socialista Manuel Vallejo, quien hizo un repaso somero de lo que tenía que ver en el documento con el sostenimiento de las redes efectivas para garantizar la seguridad cotidiana de las personas en riesgo de vulnerabilidad social.

El concejal cuestionó así la «falta» de planes de empleo, de una gestión de vivienda que «favorezca» a las familias que viven con estrecheces o que desde el área de Igualdad y Familia actúen sólo como «meros gestores de actividades» -que no de políticas- de carácter social. En lo que tiene que ver con el primer punto, el principal para el PSOE teniendo en cuenta las 20.8000 personas que actualmente engrosan las listas del desempleo en la ciudad, Vallejo no entiende cómo en el presupuesto no se recoge «suficientemente» planes de empleo para paliar este «drama».

Asimismo, cuestionó también que en lo referente a la vivienda, otro pilar básico del estado de bienestar, la empresa municipal 'Almería XXI' se dedique a la «construcción de chalés en Nueva Almería» o a «vender pisos a compradores que podrían obtener una hipoteca en cualquier banco para acceder a una vivienda libre», señaló.

Vallejo lamentó además que el área del ramo crea más en celebrar actividades que en desarrollar políticas. Así, informó de que la mayor parte de las cuantías al alza respecto al año pasado en materia social son para acciones tales como carreras solidarias o el homenaje a los mayores en la Feria. Para concluir, el socialista se valió de la inversión «desigual» entre barrios para mostrar la poca «preocupación» del PP respecto a los que menos tienen, ejemplificados estos en las barriadas de fuera del centro.