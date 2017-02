Pérez Navas pedirá la dimisión a De la Serna si no rectifica una declaración

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y también senador, Juan Carlos Pérez Navas, va a registrar una pregunta oral en la Cámara Alta para instar al actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a rectificar su declaración de esta semana en el Senado en la que aseguraba que el ministerio está trabajando actualmente en las obras de AVE entre los municipios de Pulpí y Cuevas del Almanzora.

Teniendo en cuenta que esta actuación no ha comenzado aún tras llevar alrededor de un año y medio esperando tras haberse incluso adjudicado su ejecución, Pérez Navas instará a De la Serna a reconocer la paralización actual. De no hacerlo, le pedirá que dimita. Así lo ha explicado esta mañana frente a la antigua estación de ferrocarril almeriense, sobre la que ha lamentado que no se haya rehabilitado ya. Para el socialista, las declaraciones del ministro son "inadmisibles" pues es como si "llueve sobre mojado", haciendo alusión al 'frenazo' que en las actuaciones del AVE está teniendo lugar desde que gobierna el PP.