"Es falso que Sanidad esté obligando a Diputación a hacer obras"

El delegado territorial de Salud y Bienestar Social, José María Martín, ha aseverado esta mañana que es "falso" que la inspección sanitaria esté "obligando a Diputación a hacer obras". "Lo que hay es un expediente por incumplimientos en medidas de control sanitario", ha indicado el responsable de Salud en la provincia. "Es lamentable que una institución pública como la Diputación haya tomado una decisión unilateral que supone la salida, el desalojo, de medio centenar de ancianos. Estamos hablando de personas en situación de dependencia", ha aseverado. "Apelo a que los dirigentes de la Diputación, el señor Gabriel Amat y el diputado de Bienestar Social reconsideren su posición". "No se ha instado a ningún tipo de obras, lo que se ha constatado es un incumplimiento en medidas de control sanitario".

"Nos tememos que la verdadera voluntad de la Diputación es desmantelar esa residencia. Si no es así, reto a la Diputación a que manifieste cuál es el proyecto que tienen, qué es lo que van a hacer y un cronograma de las obras. Hasta ahora, no ha pasado. No nos han presentado un proyecto real por el momento", ha aducido Martín.