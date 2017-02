Escobar: "La Junta nos pide obras, y mientras duren no voy a hacinar a los ancianos"

La Diputación de Almería quiere hacer obras de reforma en la Residencia Asistida. Y no está dispuesta a acometerlas con los ancianos dentro porque, aseguran, restaría calidad de vida a los residentes. Por ello, esta mañana el diputado de Bienestar Social de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, requirió a la Junta de Andalucía que paralice los nuevos ingresos de residentes para que, en el plazo de un año -conforme se reduzca el número de usuarios por el propio proceso natural- se puedan ejecutar sin necesidad de hacer un operativo especial. "La Junta nos pide obras", reiteró Escobar ante la prensa. "Nos lo pide en los expedientes", insistió frente a la versión autonómica, que aduce que no se piden obras sino medidas correctoras en el sistema de aguas de la residencia. "Y mientras duren, no voy a hacinar a los ancianos", adujo.

La petición de restringir los nuevos ingresos -ayer mismo, indicaron fuentes de la Diputación, se produjeron dos- no consta al Gobierno autonómico, al que sí se le ha requerido oficialmente y por carta para trasladar y hacerse cargo de los 47 residentes de la Unidad de Poniente de la Residencia Asistida.

La Diputación no arrojó luz sobre qué ocurrirá con los residentes, algo que dejó en manos de las indicaciones del Gobierno autonómico. No obstante, sí que adujo que están en proceso de redactar un proyecto -aún a día de hoy inexistente- para "homologar" la residencia. Y a esto agregó que no está en sus previsiones cerrarla ni mermar plazas, sino hacer una reforma íntegra y volver a pedir el concierto. Los familiares temen que estas obras sirvan para reducir la capacidad de la residencia. En el anterior mandato, Diputación cerró la Unidad de Levante y aún no la ha vuelto a abrir.