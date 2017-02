El cierre de un ala de la residencia de ancianos de Diputación siembra la alarma en las familias

Se enteraron al leer un cartel sindical en los tablones de la residencia asistida de la Diputación de Almería en el mes de diciembre: el Gobierno provincial tenía intención de cerrar el ala de Poniente del centro para hacer obras. La indignación desde ese momento no ha hecho más que crecer entre los familiares de los residentes porque, alegan, no tienen información certera sobre qué va a ocurrir con sus mayores.

Ayer mismo, y tras casi dos meses desde dicho anuncio, consiguieron reunirse con el diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar. Y de la bronca cita -según la versión de las familias- tampoco salió nada en claro. «Nos dicen que tienen que cerrar ese ala por obras, pero no sabemos qué va a ocurrir con los ancianos», indicaba ayer a este diario Antonio Serrano, uno de los familiares afectados.

El motivo del cierre es un problema detectado por los servicios de inspección de la Consejería de Salud en dicha Unidad. «Los informes técnicos de la Diputación y los de la inspección de la Junta en las instalaciones», fechados estos últimos el 24 de enero de 2017, «ponen de manifiesto la necesidad de actuar para corregir los desajustes de la Unidad del Poniente con la realización de obras que garanticen la calidad», alegaba ayer la Diputación de Almería. Sin embargo, los planes de cierre eran anteriores. El comunicado sindical que alertó a las familias es del 21 de diciembre (un mes antes). Y desde entonces -y hasta ayer- ni trabajadores ni familiares habían tenido más información del ente provincial. Los últimos, incluso, han acabado por organizarse ante la incertidumbre existente.

«El problema es que tenemos un precedente, el cierre de la Unidad de Levante. Fue hace unos cuatro años. Diputación dijo entonces a los familiares que era por problemas en el edificio y que volverían a abrir tras las obras, pero aún no han abierto», relataba ayer otro de los familiares afectados, Francisco Verdegay.

La situación parte de un expediente abierto por la Junta de Andalucía en marzo del año pasado. Los inspectores de Salud detectaron un problema en la red de tuberías de la Unidad de Poniente que la Diputación consiguió resolver con una actuación de urgencia. Sin embargo, dicho problema volvió a aparecer en otoño. Y ante la falta de soluciones, la Junta volvió a expedientar a la Diputación tras una inspección ordinaria el 24 de enero.

Pocos días después, y ante dicho expediente, la Diputación rompió la baraja. El presidente, Gabriel Amat, comunicó a la Junta de Andalucía que, ante la problemática detectada por la inspección, le daba diez días para trasladar a los ancianos albergados en dicha Unidad, casi medio centenar, y responsabilizarse de su cuidado. Ahora bien, el convenio en vigor entre ambas administraciones -un contrato de concesión de plazas- impide a la Diputación reducir su oferta. Para ello, debía haber denunciado el convenio el pasado año, algo que no hizo.

«La postura del ente provincial supone un claro incumplimiento del contrato actualmente vigente con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para el concierto de plazas en este centro y un atentado a los derechos de las personas dependientes que tienen allí su hogar, en algunos casos desde hace décadas», indicaban ayer desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

En toda esta problemática, los familiares de los residentes siguen sin saber qué va a ocurrir con sus mayores. Los afectados serían concretamente los 47 usuarios alojados a día de hoy de la Unidad de Poniente. Y ante la falta de plazas en residencias públicas o concertadas -es mayor la demanda que la oferta- temen que sus ancianos acaben en residencias lejanas como Oria o Canjáyar. «En la Residencia Asistida ya están integrados. Pero cambiarlos de residencia les supondría grandes molestias», indicaba Verdegay, de los familiares.

Desde los sindicatos, los temores son otros. El cierre de la Unidad de Poniente supondría que la Residencia Asistida requeriría de menos personal. «Nos dicen que se mantendría el empleo de los fijos. Pero hay muchos trabajadores interinos que llevan décadas encadenando contratos y que, si se reducen las plazas, podrían ir a la calle», indicaron fuentes sindicales que prefieren no revelar su identidad. «Tememos que esta sea una oportunidad para cerrar otra Unidad de la Residencia Asistida sin coste político. Tal y como ocurrió con la Unidad de Levante. Y todo en el camino de hacer morir la residencia», argumentaban. Ayer IDEAL preguntó a Diputación sobre la reapertura posterior de la Unidad de Poniente tras las obras alegadas por el Gobierno provincial y la respuesta no fue tranquilizadora: «Nuestra intención es normalizar la situación de la Residencia Asistida, pero no depende sólo de nosotros», indicaron.

A día de hoy, en la Residencia Asistida hay 167 plazas, de las cuales algunas son para personas gravemente afectadas. El cierre parcial del Área de Poniente reduciría su número a 120. «La Diputación trata de usar como excusa para dejar de prestar un servicio al que está obligada contractualmente, situaciones de riesgo para los residentes, que no son más que el fruto de su dejadez en el mantenimiento y control de las instalaciones de la residencia», indicaron ayer desde la Junta de Andalucía. «Nuestra única preocupación es seguir garantizando el buen servicio que se está dando a los residentes de la Diputación Provincial de Almería», alegaban por su parte, desde el ente provincial.

Ahora bien, ¿y los ancianos? Ninguna de las dos administraciones arrojó luz a su futuro destino. Desde el Gobierno autonómico se anunciaron medidas «para garantizar la seguridad y la adecuada atención de sus familiares» en el caso de que «persistiera la dejadez de la Diputación». Y el diputado Escobar alegó que «los familiares pueden estar tranquilos, ya que la Diputación Provincial no va a permitir que se merme la calidad que se está dando hasta ahora a los residentes».

«Todo se solucionaría si acometieran obras de urgencia en la Unidad de Levante, que está vacía. En dos semanas podríamos trasladar allí a la mayor parte de los residentes en la Unidad de Poniente y entonces solucionar el problema en esa otra Unidad. El que no lo hagan así es lo que nos genera ciertas sospechas», indicaron fuentes sindicales.