Cajamar cree positivo la creación de un 'lobby' que represente al sector en distintos foros

No falla. La presencia de un equipo de Cajamar Caja Rural es un clásico de Fruit Logistica. Todos los años responsables de la entidad se trasladan a Berlín para mantener vivo el contacto con las empresas que se desplazan desde Almería de desde el resto de zonas de producción donde la entidad está asentada. Y lo hacen sin meter ruido, en silencio mediático, si bien siempre reservan un espacio para los medios de comunicación desplazados desde Almería, seguramente más para satisfacer las demandas de los periodistas que por deseo propio.

Esta edición de la feria no iba a ser menos y el encuentro con los medios se volvió a celebrar. No hubo exclusivas, aunque el vicepresidente de la entidad, José Luis Heredia, se guardó una en la recámara a la espera del momento idóneo para su difusión. Este momento no fue ayer, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Voz homogénea

«En la feria nosotros no vendemos, lo que hacemos es acompañar y asesorar y lo que sí aprovechamos es para, con los clientes y los no clientes, comentar sobre aspectos del sector, situaciones de las propias empresas y, sobre todo, intentamos ir pregonando aspectos de la internacionalización y la integración que lógicamente estamos a favor desde la Caja. Sobre todo ahora estamos diciendo a los agricultores que tenemos que seguir saliendo fuera, ya que la internacionalización es uno de los grandes retos, sin olvidar que en este aspecto hemos avanzado mucho, argumentó José Luis Heredia. En esta misma línea el vicepresidente de la entidad explicó que «debemos adaptarnos y mejorar los distintos procesos como la comercialización, la concentración de la oferta etcétera. Hay muchos agentes actuando en el sector y tenemos que concentrar de alguna forma para que exista una voz homogénea y crear un lobby que nos represente en las instituciones y en aquellos foros donde la problemática del sector sea importante. Esto no es nada nuevo, son los mensajes que venimos repitiendo durante años y que lo seguiremos, por desgracia, comentando durante muchos años más».

En cuanto al volumen de negocio de Cajamar en el sector agroalimentario Heredia recordó que a nivel nacional «tenemos una cuota aproximada del 15%. Creo que es muy importante porque demuestra lo que representa la Caja en el sector porque si nuestra cuota nacional de inversión crediticia, préstamos, es del 2,60% tenemos el 15 en el sector agroalimentario y ahí se ve lo que nosotros representamos y la apuesta que hacemos por el campo».

Cuota de negocio

En lo que atañe al negocio agroalimentario en Almería la cuota de Cajamar se encuentra en torno a un 30%. «De los 31.000 millones de la inversión crediticia, unos 5.000 millones es lo que tenemos financiado al sector y en Almería es en torno a los 2.300 millones, un 50% del total».

Respecto a la coyuntura de los precios agrarios José Luis Heredia aseguró que Cajamar se alegraba de que haya buenos precios, aunque matizó que la situación no se prolongará en el tiempo. «Si estos precios se mantuvieran durante toda la campaña estarían sonando las campanas pero sabemos que esto no es así, la prueba está en que ya ha habido algunos productos que no han sido capaces de aguantar esos precios desorbitados. Lo que nosotros decimos a los agricultores es que no se hagan espejismos y que con esas alegrías no empiecen a soñar en desviar el dinero a aspectos que no beneficien a su explotación. A veces cuando tienen ingresos extras pueden pensar en diferentes gastos cuando lo realmente importante es que es mejor esperar a final de campaña porque lo mismo ese dinero hace falta».