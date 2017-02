El PSOE califica de "tomadura de pelo" que el Gobierno afirme que trabaja por el ferrocarril en la provincia

La diputada nacional del PSOE por Almería, Sonia Ferrer, ha afeado este martes que el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, se tratara de "burlar de los almerienses al decir que el Ministerio de Fomento está trabajando en todo: en la alta velocidad, los trenes adaptados, en la integración del ferrocarril en el Puerto o la estación".

"El nivel de engaño y tomadura de pelo es inadmisible", ha considerado la diputada socialista, para quien al PP "se le acaban las excusas y a nosotros los calificativos", según ha lamentado en una nota en la que ha reivindicado las obras comprometidas con la provincia y no ejecutadas en materia ferroviaria, ya que "vendrían a contribuir a la formación de empleo y generación de riqueza".

En relación a la Alta Velocidad, Ferrer ha señalado en una nota que han transcurrido "1.634 días sin una sola máquina trabajando en el AVE" con la consiguiente pérdida de los "417 millones de euros que se han ido incluyendo en los Presupuestos del Estado para el AVE pero que nunca han llegado".

Estas cifras "indican el olvido del Gobierno de Rajoy con Almería" y un "despropósito" vinculado a otro nombre propio, el del diputado nacional del PP por Almería Rafael Hernando que "en su última excusa y mentira sobre el AVE aseguró que las obras se retomarían el pasado enero en el único tramo licitado, el de Pulpí-Cuevas". "Por desgracia estamos acostumbrados a que Hernando falte a su palabra", ha apostillado.

Otra infraestructura "vital" para la provincia es la línea eléctrica Vera-Baza, de "gran importancia para el desarrollo de la comarca del Almanzora y norte de Almería" y que "ha quedado fuera de la planificación energética del Gobierno, como ya ha denunciado el PSOE".

El proyecto, según ha recordado la diputada socialista, "contaba con todos los permisos administrativos y el compromiso presupuestario de un gobierno socialista, pero cayó con la llegada del PP y de Rajoy a Moncloa" quien "le dio una patada y retrasó su ejecución hasta después de 2020".

Por otra parte, Ferrer también ha trasladado su interés en que la Comisión de Fomento tramite la proposición no de ley (PNL) planteada por su grupo a propuesta de la Mesa en Defensa del Ferrocarril para declarar el apoyo del Gobierno a las infraestructuras ferroviarias en la provincia y que no se llegó a abordar en la anterior "minilegislatura" al no poder ser declarada como "tema urgente" debido al voto negativo del PP.