IU acusa al PP de "olvidarse" del Hospital Provincial

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería acusa al Partido Popular, tanto en la Diputación Provincial, como en el consistorio, de mantener en el olvido el Hospital Provincial, un edificio emblemático del Casco Histórico que va deteriorándose día a día sin que los poderes públicos locales actúen con determinación.

Hace seis meses que el Presidente de la Diputación y el Alcalde de Almería, anunciaron a los vecinos del barrio el inicio inminente de las obras del Hospital Provincial, la cuantía, y las fases de rehabilitación. Sin embargo, desde entonces, los ciudadanos que circulan por la zona solo han visto una valla en la fachada del edificio que, además, dificulta el tránsito porque no existe ni acera ni espacio suficiente para el paso del tráfico rodado y peatonal lo que resulta peligroso.

IU considera inadmisible que nuestras administraciones públicas sigan engañándonos y permanezcan indolentes ante el deterioro de un edificio protegido como éste, construido en el 1547 y con enorme valor histórico. “Desde que este grupo político presentara en el año 2012 una moción para la rehabilitación del Hospital Provincial, los vecinos del casco histórico en particular, y la ciudad en general, ha perdido un tiempo valiosísimo para la puesta en valor de este edificio que podría convertirse en un gran contenedor cultural y social (biblioteca, centro cívico, salas de exposiciones, etc.) para el barrio, infradotado en este sentido. Por ello, -explica Rafael Esteban, portavoz del grupo municipal,- no podemos dejar pasar más tiempo”.

Por otra parte, han sido sucesivas mociones, ruegos y preguntas, tanto de este grupo político como de los ciudadanos en general, las que han demandando en sesiones plenarias el arreglo del edificio.

Por todo ello, desde este grupo político exigimos al Alcalde de Almería que exija a su compañero de Diputación que se inicie cuanto antes la primera fase de las obras anunciadas para, no solo rehabilitar un edificio que pide a gritos recuperar su valor artístico y cultural, sino también porque ayudaría de esta forma a dinamizar social y económicamente un barrio que merece más atención. “No olvidemos que el Casco Histórico es destino de visitas turísticas, por tanto, el Hospital Provincial supone un potencial en este sentido”, añade Rafael Esteban.