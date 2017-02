Lecciones de alcalde

Empezaba noviembre a despedirse cuando tuve la suerte de viajar a Málaga. Tenía ganas de visitar la ciudad porque había oído hablar de su transformación y como nos encontrábamos en plena pre-euforia con el proyecto Puerto-Ciudad quería comprobar por mí mismo lo que allí se había hecho. En Málaga había estado hacía unos años cuando todavía vivía de espaldas al mar y cuando la oferta de ocio y cultura era escasa. Lo que vi en esta ocasión era algo diametralmente opuesto a lo anterior. Vi una ciudad llena de gente a todas horas del día, gente autóctona y gente de otras provincias y otros países que lo llenaban todo; pude comprobar la fortaleza de su oferta cultural; vi un potente centro comercial con locales atractivos que daba riqueza y nivel a la ciudad; disfruté de una excelente oferta gastronómica, así como de una tupida red de bares y cafeterías con tapas y repostería para todos los gustos. Pero lo que me sorprendió sobremanera fue la fusión de la ciudad con el mar. Impresionante. De repente una ciudad que tradicionalmente al mar había hecho poco caso se había fusionado con él hasta el punto de no saber si la ciudad se había metido en el mar o era el mar el que había entrado en la ciudad. Con todos esos ingredientes metidos en la misma coctelera es fácil entender que Málaga se haya convertido en una ciudad destino de miles y miles de cruceristas. Todo ello sin dejar de volver la vista a un puerto industrial potente en el corazón del Mediterráneo. Así pues, cuando me llegó la invitación de La Voz de Almería para asistir a una conferencia-coloquio en la que participaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no me lo pensé y en el Círculo Mercantil me planté. De la Torre explicó dónde se había sustentado el éxito. Dicho rápido, en la unión ferroviaria con Madrid con alta velocidad y en un potente aeropuerto internacional. Con este punto de partida todo resultó mucho más fácil. A partir de ahí se trabajó en diseñar una oferta cultural de nivel; en volver la vista al mar y en la transmisión del conocimiento a través de la universidad. Para que el proyecto fuera viable se creó una fundación en la que se integraron instituciones públicas, junto a empresas privadas y representantes de la sociedad. La travesía no fue fácil, en palabras de De la Torre, pero todos entendieron que merecía la pena trabajar unidos porque los beneficiados de todo esto iban a ser la ciudad, la provincia y los ciudadanos. Y todo ello hecho sin prisas y sin pausas, un proyecto que no se ceñía a un gobierno concreto sino a un periodo a medio plazo en el que todos debían trabajar juntos independientemente de quien gobernara. La intervención del alcalde malagueño era clara y concisa. Ahora bien, a partir de ahí me sumí en el desconcierto y el escepticismo. Mirando el auditorio que había asistido a este acto no encontré ni un solo concejal de la oposición del Ayuntamiento de Almería. Para el PSOE, IU y Ciudadanos o tenían cosas más importantes que hacer o aquella conferencia del alcalde de Málaga carecía de interés. Pero lo mismo debieron pensar en la calle Navarro Rodrigo puesto que ningún partido envió a nadie a escuchar lo que allí se iba a decir. Ni parlamentarios, ni senadores, ni diputados, solo representantes públicos del Partido Popular. Y a nivel privado no entro, puesto que cada cual va a lo que le interesa, aunque me forjo una opinión. Y entonces me di cuenta de que Almería tiene lo que tiene, o mejor dicho no tiene, por méritos propios. Porque todo, sobre todo a nivel político, es un paripé. Y es más, si esto no cambia, si los partidos no entienden de una vez que o trabajan juntos o que de lo contrario nos anclamos donde estamos Almería seguirá siendo por muchos años la fea del baile. Pero será por culpa de unos representantes políticos que no están a la altura y a quienes juzgarán los que nos preceda. Mi impresión cuando salí del Círculo Mercantil era que o mucho cambian las cosas o eso del Puerto-Ciudad se convertirá en una quimera más.