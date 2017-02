Los estudiantes de la UAL, los segundos más 'empollones'

El esfuerzo, el rendimiento, el hincar los codos, siempre termina dando sus frutos. Bien lo saben los que alguna vez se han enfrentado a los rigores de un examen oficial: sin esfuerzo, no hay premio que valga. Si esto es así de forma general, en el caso de los estudios universitarios lo es multiplicado por los cerca de 250 créditos de los que consta un título de grado.

Si lo que se pone sobre el tablero es el resultado académico de los alumnos, los estudiantes de la Universidad de Almería son auténticos maestros en esto de sentarse frente a los apuntes y demostrar que se ha interiorizado la materia en cuestión. El último Anuario de Indicadores Universitarios, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a finales de 2015, y con datos referentes al curso académico 2013-2014, sitúa a los universitarios de la 'Universitas Almeriensis' como los segundos egresados con una mejor nota media en su expediente de todo el país en la universidad pública. Sólo superados por los alumnos de una universidad vecina, también andaluza, la malacitana.

La estadística universitaria del Gobierno de España cifra en un 7,73 (sobre diez) la nota media de los expedientes de los graduados universitarios que obtuvieron su titulación en la Universidad de Almería en dicho curso, casi medio punto por encima de la media estatal y a apenas nueve centésimas de alcanzar la nota media de los universitarios malagueños, situada en 7,82. Y aunque en todas las universidades públicas los expedientes universitarios están en torno al 7 (notable en la antigua nomenclatura) hay algunas que no llegan por algunas décimas. Es el caso de las universidades de León, Valladolid, Carlos III de Madrid, Burgos y la Politècnica de Catalunya.

Las notas medias no sirven sólo para el lucimiento personal, sino que esos expedientes son tenidos en cuenta a la hora de acceder a algunas prestaciones universitarias, becas o concesiones. Por ejemplo, para solicitar una Beca Erasmus de intercambio universitario con otras entidades académicas de Europa se utiliza el expediente para asignar los destinos. También en otras becas de movilidad internacional con Sudamérica u otras regiones del mundo. Pero también para recibir una beca económica del Ministerio o las propias de las respectivas universidades.

Por ejemplo, si un alumno universitario de la rama de estudios de Humanidades quiere obtener una beca para afrontar su periplo en el campus debe haber superado en el curso anterior el 100% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 90% de los créditos matriculados y tener al menos 6,50 puntos de nota media. Si esa nota es inferior, la beca es denegada automáticamente. En otras ramas -como las técnicas- el requisito de expediente es algo inferior: haber superado en el curso anterior el 85% de los créditos matriculados o, alternativamente, haber superado el 65% de los créditos matriculados y tener al menos 6,00 puntos de nota media.

De entre las universidades andaluzas, sólo Granada está a la zaga de la 'Almeriensis' con una nota media de 7,66. El resto ya están en torno al siete y medio o por debajo. Es el caso de la Universidad de Huelva, cuyos alumnos obtienen una nota media de 7,52. Las que arrojan un resultado más pobre en los expedientes académicos son las universidades sevillanas. La Universidad Pablo de Olavide arroja 7,29 de nota media, y la Hispalense un 7,20.

La Secretaría General de Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte advierte, no obstante, de que para obtener estos datos ha excluido del baremo las carreras universitarias que en cada institución cuentan con menos de 25 egresados. Eso excluye, por lo tanto, algunas titulaciones con pocas matrículas -lo que podría distorsionar levemente el resultado, especialmente en universidades pequeñas y medianas como la de Almería-.

Las mujeres rinden más

El análisis de los datos estadísticos arroja muchas aristas. La primera es la de una diferenciación en las calificaciones universitarias medias obtenidas por los graduados recién egresados en función de su sexo. Las mujeres rinden más. O al menos obtienen mejores resultados que sus compañeros varones. En el total estatal, ellas obtienen un 7,39 de nota media frente al 7,13 de ellos. Eso son 26 centésimas (un cuarto de punto) en favor de las féminas. En el caso almeriense es algo menos divergente. Ellas superan la media de la Universidad de Almería en cuatro centésimas (7,77 frente al 7,73 global), mientras que ellos, que son mucho menos numerosos en el campus universitario de La Cañada, se distancian de la media general en 12 centésimas (un 7,62 de nota).

Lo mismo ocurre con las diferentes ramas de conocimiento o titulaciones. Las notas medias divergen sobremanera en función del grado del que se esté egresando. Las enseñanzas técnicas son las que cosechan expedientes egresados con una menor nota media. Especialmente las vinculadas a la arquitectura y la construcción. En España, los titulados en esta rama obtienen un 6,56 de nota media. Le siguen (por la cola) las ingenierías (6,84), y las carreras vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca (6,96).

Frente a los graduados en estas titulaciones están los recién egresados de Medicina, que son los que obtienen un mejor expediente académico con un 7,63 de media en todo el país (una nota, no obstante, una décima inferior a la que obtienen los egresados de la institución académica almeriense).

En el caso de la UAL, muchas de estas titulaciones, como es el caso de Medicina, no se imparten -pese a que la 'Almeriensis' tiene otorgado este título de grado desde hace años y no se desarrolla en tanto en cuanto no se estime que se impartirá con las suficientes garantías de calidad, tanto en infraestructuras como en el ámbito docente y de investigación-. No obstante, casi todas las titulaciones obtienen de nota media entre sus recién graduados calificaciones superiores a la media estatal. Las dos únicas excepciones son el Grado en Derecho y las titulaciones vinculadas a la educación comercial y empresarial -con la excepción de Administración y gestión de empresas-.

Se da el paradigma de que hasta dos conjuntos de graduados egresan del Campus de La Cañada con notas medias en sus expedientes superiores al 8. Es el caso de los graduados en Educación infantil y los estudiantes de Educación Primaria. Obtienen un 8,01 y un 8,04 de nota media respectivamente. Pero muy especialmente de los graduados en Enfermería, cuya nota media se eleva hasta un 8,27. Enfermería y Fisioterapia son las dos carreras con una mayor nota de corte: 9,711 y 10,165 respectivamente.

Al observar las ramas de conocimiento o las titulaciones que se tienen en cuenta en el Anuario Estadístico se puede encontrar que hay algunos grados o ramas de conocimiento que no se tienen en cuenta. Son las que cuentan con menos de 25 egresados en esa anualidad, la de 2013-2014. Llama especialmente la atención que prácticamente todas las enseñanzas técnicas están al margen. Es el caso de las ingenierías, que se imparten en la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, el Grado en Matemáticas, el de Química o el de Ciencias Ambientales. Esto puede llevar a distorsionar levemente los resultados ya que en estas titulaciones se suelen obtener unos resultados académicos algo más bajos y porque son ramas de conocimiento con mayor presencia masculina que femenina.