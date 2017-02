La Universidad de Almería oferta más de 300 plazas de movilidad en 80 países

La Universidad de Almería, en su apuesta por la internacionalización, dio a conocer las novedades de los programas UAL-Mundo y PIMA «una alternativa al conocido Erasmus que permite a los alumnos ampliar sus estudios en países que no son europeos y que cuentan con universidades de prestigio, que pueden contribuir a su empleabilidad», en palabras del Vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas.

Los programas UAL-Mundo y PIMA ofrecen 305 plazas de movilidad, en esta convocatoria. Se reparten en las 68 Universidades internacionales de UAL-Mundo y en las 13 Universidades latinoamericanas del programa PIMA, lo que supone presencia en más de 80 países «un objetivo prioritario de la Universidad de Almería es fomentar e incrementar las competencias interculturales e internacionales de nuestros alumnos, con la idea de que conozcan, valoren y se integren en otras culturas y naciones», según señaló Ana Fe Gil, directora de Promoción Internacional de la UAL.

El vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas González adelantó que se va a realizar un estudio sobre el impacto económico de lo que supone la internacionalización en la provincia de Almería «estimamos que la cifra supera los 4,5 millones de euros en la provincia y en un futuro rondará los 6 millones de euros», estos programas de movilidad, añade el vicerrector de Internacionalización «suponen una segunda oportunidad muy amplia de movilidad para el alumno, no hay alumno que no se quede sin su plaza, a veces no es su primera elección pero tenemos becas de movilidad para cubrir toda la demanda. Se está haciendo un esfuerzo con universidades de prestigio y con destinos muy atractivos de países muy pujantes en algunos sectores como Asia, Malasia, India, Corea o Australia».

Por países, cabe destacar a México con 102 plazas de movilidad en esta convocatoria repartidas entre 18 Universidades, Ecuador con 20 plazas en 4 universidades, Argentina con 32 plazas en siete universidades, Colombia, con seis plazas en dos universidades y Estados Unidos, con 13 plazas en tres universidades.

En Brasil, hay disponibles 20 plazas de movilidad en cinco universidades. Australia es una de las novedades de este año con dos plazas de movilidad en la Universidad de Wollongong; al igual que Malasia, con nueve plazas en la Taylor's University. Con China, la Universidad de Almería mantiene numerosos vínculos de movilidad, este año, se ofertan 9 plazas en dos universidades.

En la India, país con el que la UAL quiere incrementar las relaciones bilaterales se ofrecen ocho plazas de movilidad en dos universidades. En Corea del Sur se ofrecen 25 plazas de movilidad en seis universidades. En Rusia, 14 plazas en tres Universidades, entre ellas la de San Petersburgo, de gran prestigio.