El hombre acusado de asesinar a su pareja en Almería en 2014 ha reconocido hoy que le asestó "muchísimas" puñaladas, aunque no ha concretado el número ni el resto de circunstancias en las que se produjo el crimen, porque "no recuerda nada" hasta su detención en Valencia el día posterior.

Dosanu P., que se enfrenta a 29 años y medio de cárcel por los delitos de asesinato, robo violento con utilización de arma y detención ilegal, ha contestado a las preguntas de la fiscal, acusaciones y defensa durante la vista oral, que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Almería y continuará el 8 de febrero.

Según su versión, la noche del 31 de mayo llegó a la vivienda que compartía con su pareja y sus dos hijos menores de edad en la capital almeriense, encontró a su mujer con otro hombre en la cama y salió corriendo tras este aunque no lo pudo alcanzar.

Al regresar al hogar, dice que discutió con su pareja y no recuerda si cogió un cuchillo. "No sé cuántas puñaladas le di, podría decir que fueron 1.000 o 500.000, no sé, muchísimas", ha señalado el acusado, de 35 años y nacionalidad rumana.

Según el relato de la Fiscalía, el hombre cogió un cuchillo y se lo clavó en distintas partes del cuerpo de la víctima hasta en 49 ocasiones y posteriormente le extirpó los ojos con un cuchillo y fue con ellos en la mano a la vivienda de su hermano, donde le narró lo sucedido.

Dosanu P. ha mantenido que sólo recuerda el momento de su detención a la mañana siguiente en Valencia, ciudad a la que huyó tras robar un coche con el que tuvo un accidente y después amenazar con un cuchillo a un conductor que paró para socorrerlo y obligarlo a llevarlo a dicha ciudad.

Pese a que el acusado ha asegurado haber bebido alcohol toda la tarde previa a los hechos, los cinco testigos que han declarado durante la vista no han podido confirmar que el hombre mostrara síntomas aparentes de esta ingesta, aunque sí han afirmado que se mostraba "nervioso".

Uno de los testigos, un taxista que tras el asesinato trasladó al acusado desde la capital almeriense hasta el municipio de Níjar, ha relatado cómo Dosanu le dijo que estaba nervioso por el nacimiento de un sobrino, que quería mucho a sus hijos y por último, antes de salir del vehículo, le manifestó: "la próxima vez que me veas te vas a acordar de mí".

El hombre al que presuntamente amenazó con un cuchillo en una carretera cercana a Carboneras (Almería) para que lo llevara con su coche a Valencia, ha relatado que paró su vehículo con la intención de auxiliar al acusado al verlo en la carretera con un coche accidentado.

"Vino para mí, sacó un cuchillo o navaja y me metió en mi coche a la fuerza, en el asiento del copiloto y él comenzó a conducir", ha explicado este hombre, que además ha contado que le ordenó que fuera en dirección a Barcelona y que "esgrimía un cuchillo" que le colocó en el cuello causándole una herida.

El testigo, que ha narrado cómo durante el trayecto le decía que quería mucho a sus hijos aunque no le confesó el crimen, ha dicho que sobre las 10:00 horas llegaron a Valencia, donde reventó una rueda del coche, y el acusado huyó.