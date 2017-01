Los vecinos de 'El Patio' podrán volver a sus casas antes del fin de semana

Entre las 16.15 y las 17 horas, un goteo incesante de ciudadanos afectados por los problemas surgidos en ‘El Patio’ de Pescadería fueron accediendo al Ayuntamiento de Almería, donde tenían previsto pedir explicaciones al alcalde respecto al cómo, el qué y el cuándo podrán volver a sus casas, pues se encuentran desalojados hasta que acaben los arreglos de apuntalamiento que el Consistorio viene ejecutando en las zonas más debilitadas de los cuatro bloques afectados por el derrumbamiento del viernes.

Yolanda y Abdullazed, los dos portavoces del grupo de más de dos centenares de vecinos, tenían previsto intervenir una vez se debatieran y votaran todas las mociones presentadas por los grupos ayer. Acabaron por no hacerlo, pues en el transcurso del debate de los puntos sobrantes de la jornada matinal, el alcalde a través de interlocutores les conminó a trasladar sus respectivas quejas en una reunión privada tras el pleno. Así lo hicieron, no sin antes expresar a los medios que lo que buscaban no eran casas nuevas, como se había insinuado, sino más bien que les dieran contada información de cuándo estaba previsto su vuelta o si serían seguras sus viviendas tras los arreglos.

No fueron Yolanda ni Abdullazed, pero a ‘El Patio’ finalmente se le pudo escuchar ayer en la audiencia pública por medio de hasta tres vecinos, quienes pese a la reunión posterior querían la información que les faltaba. El alcalde, que había sido interpelado directamente el pasado domingo para dar la cara, avanzó a los vecinos que, si todo marcha como lo estaba haciendo, lo más probable es que los realojos puedan llevarse a cabo antes del fin de semana. Ahora bien, este extremo no podía asegurarlo al completo al ser la «seguridad» lo más importante y la «prioridad absoluta» del equipo de gobierno.

Mucho antes de que acabase el pleno y se sucediera la reunión entre ambas partes en la sala de juntas municipal, el Ayuntamiento había convocador alrededor de las 16 horas a un buen número de agentes de la Policía Local para disuadir cualquier problema que pudiera ocasionarse. La única noticia que tenían era que los vecinos se habían citado a las puertas del Ayuntamiento alredor de las 17 horas para asistir al pleno, aunque lejos de congregarse y ocasionar algún problema de orden público, estos finalmente fueron entrando tranquilamente siguiendo las indicaciones de unos policías que los llegaron a indentificar. No fue lo único, ya que dejaron en las puertas a varios de ellos aludiendo a que el aforo del salón plenario estaba completo, algo completamente inusual.

No obstante, el asunto llegó a oídos de Amalia Román, edil de IU, que solicitó al alcalde en una de sus intervenciones que dejase a todo el mundo pasar, significando asimismo que habían sitios libres en la zona de prensa. Fernández-Pacheco se negó a no cumplir el reglamento aunque sí permitió que al finalizar el turno de ruegos y preguntas los vecinos afectados pudieran hablar.

También aquí hubo polémica, pues varias personas que no eran estrictamente vecinos de ‘El Patio’ quisieron intervenir en vista de que muchos no lo hacían. A estos se les cortó para evitar «frivolidades» ante un tema tan dramático, tal y como dijo el alcalde.

La reunión

El encuentro reunió en torno a una mesa al alcalde y a varios ediles junto a una docena de afectados. Según fuentes municipales, esta tuvo lugar por espacio de una hora y en la misma se dio un relato «pormenorizado» de lo acontecido desde el viernes. «Se les ha escuchado, tranquilizado e informado», indicaron desde el Consistorio, donde se prometió acometer las obras con la máxima celeridad. Ya a posteriori se estudiará más a fondo la situación de estas casas –privadas– y si hay o no que afrontar otras cuestiones, en cuyo paso contaría con el concurso de otras administraciones.

El alcalde se comprometió por último a reunirse periódicamente con los vecinos, a los que irá dando cuenta de la que ha sido hasta la fecha su gestión más difícil, según reconoció por la mañana.