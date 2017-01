El PP pide a la Junta la orden de ayudas directas a los ayuntamientos para que tengan sus playas listas en abril

El PP de Almería ha reclamado este martes a la Junta de Andalucía que convoque la orden con ayudas directas para que los ayuntamientos del litoral puedan tener sus playas listas para el inicio de la temporada, en Semana Santa, y también que no ponga a los consistorios "trabas" sino que les dé seguridad jurídica para que éstos puedan hacer las modificaciones que consideren necesarias antes de que empiecen a llegar los turistas.

Así lo han reclamado este martes en rueda de prensa en Almería la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo; la portavoz de Turismo del PP-A, Rosario Alarcón, y varios parlamentarios andaluces y concejales de Turismo del PP en la provincia, cuando han denunciado que la Administración regional "lleva siete años sin invertir ni un solo euro en las playas de Almería".

Crespo ha reclamado al Gobierno andaluz que convoque "de manera inmediata" la orden del año 2009 de ayudas directas a la vista de la "congelación y parálisis" de todo tipo de ayudas por parte de la Junta para el litoral andaluz. En ese sentido, ha expuesto que ahora, de manera exclusiva y gracias a fondos europeos, la Junta únicamente ha sacado a la luz una convocatoria de subvenciones "farragosa y complicada", sin asesoramiento alguno para los Ayuntamientos pequeños que podrían solicitarla y que la necesitan.

Se trata de subvenciones que provienen de los Fondos Europeos y que se enmarcan dentro el Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural, y aunque desde el PP estamos de acuerdo en que se concedan, Carmen Crespo ha especificado que "no pueden sustituir en ningún caso a las subvenciones de la Orden del 2009, porque las recientemente publicadas no resuelven los problemas del sector y de las infraestructuras necesarias como mejoras en la accesibilidad, seguridad del litoral o equipamientos para distinciones de calidad".

La portavoz del PP en el Parlamento ha señalado que el importe total de las subvenciones para los años 2016 y 2017 en materia de playas asciende a poco más de dos millones de euros, y ha explicado que "de las 47 solicitudes de municipios costeros que se han presentado de toda Andalucía, sólo 10 han sido beneficiarios, siendo en la provincia de Almería únicamente Cuevas del Almanzora el que obtendrá una cantidad de 80.000 euros".

Igualmente ocurre con la Orden de 31 de agosto de 2016 por la que se convocan ayudas para el fomento de infraestructuras turísticas ubicadas en zonas de patrimonio natural, cofinanciado con fondos europeos por un importe de 1.341.000 euros para los años 2016 y 2017. De este dinero, a la provincia de Almería se ha asignado únicamente 185.000 euros para dos años.

Finalmente, ha señalado que el PP va a abordar en el Parlamento la situación de cada municipio, uno por uno, para que se sepa lo que les ocurre realmente y como la Junta está actuando con ellos y ha recordado el "peso del litoral andaluz y almeriense sobre la economía, señalando que Almería ocupa el puesto número 12 con sus 249 kilómetros de costa de todas las provincias costeras, y es la segunda de Andalucía con más kilómetros de costa, siendo la primera Cádiz".

Sin embargo, ha afirmado que el potencial turístico no está siendo puesto en valor, ni reconocido, ni gestionado como correspondería a su importancia y a sus necesidades por quienes gobiernan en Andalucía, que siguen haciendo "ridículos esfuerzos y escasísimas inversiones en nuestro litoral y playas de toda Andalucía".

No ocurriría si gobernase el PP-A

Por su parte, Alarcón ha denunciado la "escasa" apuesta del Gobierno de Susana Díaz con las playas del litoral andaluz y ha señalado que "el PP no se va a quedar de brazos cruzados y le va a exigir a la Junta lo que es su obligación, que invierta en el turismo de todo el litoral".

En ese sentido, ha afirmado que si el PP gobernara en Andalucía y Juanma Moreno se convirtiese en el presidente de todos los andaluces esto no ocurriría y se ha comprometido a que "las subvenciones salgan en tiempo y forma para todo el patrimonio natural y para toda la costa del litoral andaluz" si los 'populares' gobiernan la Junta.

"No puede ser que salgan tarde y mal, y con una absoluta desinformación a los municipios que se encuentran con todo tipo de impedimentos para poder optar a estar ayudas. Ya esta bien de que la Junta no ponga un euro en nuestro patrimonio y turismo y queremos que no lo deje solo en manos de la UE, que cumpla con su obligación poniendo dinero para la industria turística porque de ella dependen muchos puestos de trabajo", ha concluido.

Ayuntamientos

Por último, el secretario de Iniciativas Turísticas del PP-A y concejal de Roquetas, Luis Miguel Carmona, ha señalado que son "muchos" los Ayuntamientos de Almería que tienen problemas con respecto al sector de sol y playa, que "está dejado de la mano de Susana Díaz porque llevamos siete años sin contar con una ayuda real y firme para las infraestructuras de nuestras playas, así como para infraestructuras de nuestro litoral y la seguridad y vigilancia de éste".

Carmona ha insistido en que es necesario que se vuelva a reactivar la Orden de 2009 y ha explicado que si los ayuntamientos solicitan modificaciones del Plan de Playas en el mes de enero, "no es normal" que se aprueben en pleno verano cuando las playas están llenas de turistas, por ello ha pedido al Gobierno andaluz agilidad, para que se solucionen antes de Semana Santa.

Para Luis Miguel Carmona la Junta está generando inseguridad jurídica así como agravios y confusiones en los Ayuntamientos que están cansados de expedientes sancionadores, por los distintos criterios que se aplican.