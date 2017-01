Condenado por maltrato un hombre que se abalanzó con un cuchillo sobre su pareja

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a 2 años, 4 meses y 15 días de prisión por delitos de malos tratos y agresión sexual en tentativa a un hombre que durante años maltrató a su pareja y que llegó a abalanzarse sobre ella con un cuchillo, aunque su hijo de 9 años se interpuso. La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Efe, recoge que el acusado, A.D.C., mantuvo durante 14 años una relación con la víctima, con la que convivía en la capital almeriense junto a sus dos hijos, de 9 y 10 años.

El juez sostiene que durante toda la relación, el hombre tuvo un «comportamiento insultante y de menosprecio de forma continuada» hacia su mujer. En este sentido, afirma que A.D.C. tenía unos celos «enfermizos» de forma que no dejaba salir de casa a la víctima y no quería que ésta trabajase.

Asimismo, indica que el hombre llegó a romperle la ropa con unas tijeras para que no pudiera salir, a lo que añade que no le dejaba teñirse el pelo o ponerse bañadores. Además, el juez asegura que con el ánimo de «menoscabar la integridad física» de ésta, en «numerosas ocasiones» la «cogía del pelo y la arrastraba, y le golpeaba en la cara llegando a romperle las gafas, manifestando que ya no iba a ver más». Mantiene que el acusado hizo esto en presencia de sus hijos y que cuando su pareja le decía que debían dejar la relación, le respondía que «ella saldría con los pies por delante». El juez mantiene que esta situación se vio «recrudecida» durante los dos últimos años y que debido a ello la mujer presenta síntomas de depresión y estrés postraumático.

El juzgado le suspende la pena pero le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante once años

El fallo recoge distintos episodios como el ocurrido el 24 de diciembre de 2015, cuando durante una discusión A.D.C. cogió un cuchillo y se abalanzó sobre su pareja, momento en el que se interpuso entre ambos su hijo de 9 años, que pedía a su padre que «no matara a su madre».

También relata cómo a mediados de enero de 2016, tras negarse la mujer a mantener relaciones sexuales con él, y con sus hijos delante, el procesado se abalanzó sobre ella y mantuvo un forcejeo hasta que ella comenzó a gritar. El 21 de enero de 2016, cuando ambos estaban en la vivienda familiar, el hombre llamó a la mujer para que subiese a la planta superior y al negarse ésta la agarró «fuertemente» de la muñeca izquierda y la subió a rastras, tras lo que mantuvo una discusión en la que retorció el labio a la víctima. Por último, el 23 de enero de dicho año, la llamó por teléfono y con ánimo de amedrentarla la amenazó de muerte.

Por estos hechos, A.D.C. ha sido condenado a 4 meses y 15 días de prisión por un delito de agresión sexual en grado de tentativa con agravante de parentesco, a dos años de cárcel por un delito de malos tratos habituales, y a 120 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de lesiones y otro de amenazas, ambos en el ámbito de la violencia de género.

No obstante, el juez ha suspendido la ejecución de la pena por malos tratos durante cinco años, siempre y cuando no delinca en este periodo, y sustituye la de la agresión sexual en tentativa por una multa de nueve meses, a razón de 3 euros al día.

Por último, prohíbe al acusado comunicarse y aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante once años y le priva del derecho a la tenencia y porte de armas durante otros nueve.