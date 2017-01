Dan orden de desalojo de 'El Patio' hasta estabilizar el edificio

Las 231 personas que residen en las 103 viviendas de 'El Patio' de Pescadería, 85 de ellas menores de edad, deberán dejar sus viviendas en próximas horas después de que la Junta Local de Protección Civil haya decidido actuar de urgencia con la finalidad de salvaguardar la seguridad personal de los residentes. En una última reunión de este 'comité de crisis', a la que también han asistido miembros de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de los servicios de emergencias y policiales, de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación de la Junta de Andalucía además de personal técnico de Urbanismo, se ha mantenido abierto el Plan de Emergencia Municipal, el vigente hasta el momento, y se ha acordado el desalojo en "próximas horas" ante la evaluación del riesgo que supondría permitir que permanecieran en el inmueble, un edificio de cuatro bloques junto a la avenida del Mar.

Cabe recordar que los técnicos especialistas contratados por el Ayuntamiento de Almería para observar la estabilidad del edificio El Patio de Pescadería, en el que ayer se produjo un pequeño derrumbe, han certificado la debilidad de algunos elementos estructurales del inmueble, especialmente en la cubierta y en las zonas comunes (pasillos externos, entre otros). Con este informe sobre la mesa, la Junta Local de Protección Civil ha acordado iniciar el desalojo mediante el traslado a los residentes de la decisión por parte de trabajadores y educadores sociales en coordinación con la Junta de Andalucía.

En principio se han previsto tres puntos para el realojo provisional: el Pabellón de Pescadería, el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía en El Zapillo y unos terrenos de la Autoridad Portuaria de Almería. En función del número de realojados, se operará de manera concreta, razón por la cual el dispositivo de realojo se prolongará probablemente durante largas horas.

Está previsto que en la operación también participen Policía Nacional, Policía Local y Policía Autonómica con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las familias en todo el proceso de salida de sus viviendas y del traslado a sus lugares de ubicación provisionales. Además, desde el Ayuntamiento se prevé mantener también la seguridad en el inmueble con la finalidad de que no puedan producirse robos o sustracciones aprovechando la marcha de los vecinos.

Desde el Consistorio se espera que la operación tenga lugar en próximas horas. Los realojos serían provisionales en tanto en cuanto técnicos locales no apuntalan las zonas con peligro de desprendimientos y no se aseguran otros puntos débiles del edificio. Mientras tanto, desde Urbanismo se estudiará la situación particular de cada uno de los residentes, ya sean propietarios, alquilados u otra cosa.

La orden de desalojo, que se hará efectiva en próximas horas, está vigente desde ayer, si bien sólo una familia accedió a reubicarse en un alojamiento previsto por el Consistorio. Según trasladaron fuentes municipales, a la familia que decidió ayer utilizar los servicios de emergencias para pasar la noche -el espacio de campaña habilitado en el Pabellón de Pescadería- se le ha trasladado ya a un hostal de forma provisional. Por su parte, se ha desmontado el operativo desplegado por voluntarios de Cruz Roja Española que incluía más de 200 camas. En próximas horas se tomará una determinación en función del número de personas que decidan acogerse al alojamiento de emergencia. Además, una decena de núcleos familiares también abandonó el edificio pero prefirió acudir a viviendas de personas allegadas.

No obstante, y ante la determinación técnica de debilidad del inmueble y el mantenimiento de la orden de desalojo del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería que pesa sobre el más de un centenar de viviendas de los cuatro bloques, en los que residen casi 250 personas, casi un centenar de ellas menores de edad, las administraciones implicadas en este protocolo de emergencias -no sólo el Ayuntamiento, sino también la Subdelegación de Gobierno y la Junta de Andalucía- mantendrán la coordinación en las actuaciones que pasa, en cualquier caso, por el traslado de los allí residentes a una nueva ubicación más segura.