La Mesa del Tren viajará hasta Bruselas para mostrar el «abandono» de las líneas ferroviarias

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ya se encuentra trabajando en un «potente dossier informativo» con el objetivo de viajar próximamente al Parlamento Europeo para denunciar la situación de abandono que sufren las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Almería. Así lo confirmó ayer el portavoz de la plataforma, José Carlos Tejada, quien especificó que el colectivo ha recibido una invitación por parte de la eurodiputada socialista Clara Aguilera para viajar hasta Bruselas y exponer ante los europarlamentarios el estado de las obras del Corredor Mediterráneo, sufragado por la UE, y cuyas obras de ejecución se encuentran en suspenso.

El portavoz de la Mesa del Tren, que celebró ayer una reunión para hacer balance del año y medio de actividad, además para situar los puntos de acción de los próximos meses, especificó que se va a formar una comisión multidisciplinar que elabore el documento que finalmente se presentará en Europa y donde principalmente «se mostrará el impacto económico perdido a raíz del olvido en las infraestructuras ferroviarias», añadió Tejada.

El viaje a Bruselas, que todavía no tiene fecha concreta, no es casual. La Mesa del Ferrocarril ha puesto su esperanza en la UE después de que el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no haya atendido la doble petición «sin respuesta» que ha realizado la plataforma para mostrarle la situación de atrasos en materia de ferrocarril que vive la provincia.

«No sabemos si es que el señor De la Serna no conoce el camino hacia Almería, pero creemos que provincias como la nuestra, que lleva tantos años en el olvido, merece al menos durante un día la atención del titular de Fomento», indicó el portavoz de la Mesa.

Además de la «callada por respuesta» del ministro de Fomento, la Mesa cuenta con el «tirón de orejas» que la Comisión Europea lanzó la semana pasada a España por el retraso que sufre el Corredor Mediterráneo en su territorio. Cabe recordar que el coordinador designado por la Unión Europea para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, Laurens Jan Brinkhorst, sacó los colores al Gobierno por ser, junto con Hungría, el país menos cumplidor en sus compromisos infraestructurales con el continente. Y puso muy especialmente el ojo en el tramo entre Murcia y Almería, un «eslabón perdido», lo definió.

«Mutismo general»

Por otro lado, el portavoz de la Mesa del Tren trasladó la «preocupación» que se respira en la plataforma ante el «mutismo general» del Gobierno en torno a las partidas presupuestarias que prevé para Almería para las conexiones ferroviarias.

En este sentido, Tejada destacó que la Mesa ha pedido a los representantes políticos «que se mojen de una forma abierta» con la plataforma para defender la mejora de las conexiones ferroviarias de la provincia.

Por ello, el portavoz reconoció que la plataforma ya ha establecido contacto con diputados nacionales para que rechacen los presupuestos generales «en caso de que no se contemplen inversiones de hasta 78 millones de euros para la línea convencional y de 400 millones de euros para la Alta Velocidad».

Por último, el portavoz también se declaró como «preocupado» al recordar que tampoco hay novedades en cuanto a la ejecución del tramo Pulpí-Cuevas del Almanzora adjudicado por 40,04 millones de euros a Sacyr. «Seguimos en una situación inaceptable donde la provincia va camino de seis años con una paralización bochornosa», apostillo tras reconocer que las obras de la Alta Velocidad de Almería continúan en una coyuntura «lamentable».