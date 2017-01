Comisiones Obreras exige ampliar la oferta de FP

En el presente curso escolar han sido más de 30.000 las solicitudes de acceso a la Formación Profesional que no han sido atendidas en Andalucía, especialmente para realizar estudios de ciclos formativos de grado medio. Según el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CC OO de Almería, Antonio Valdivieso, “existe una gran demanda formativa que no está siendo atendida, lo que requiere un aumento significativo de la oferta actual de plazas en Formación Profesional”.

Para el sindicato, la Junta de Andalucía al igual que atiende de forma genérica toda la demanda de Bachillerato debe atender toda la demanda de Formación Profesional, ello, teniendo en cuenta que este curso ha habido decenas de miles de solicitudes de acceso a ciclos formativos que no han sido atendidas.

Igualmente, CC OO critica que la nueva orden de escolarización en FP, que se instauró por primera vez para este curso escolar, ha venido a demostrar que no es garantista ni respeta los principios de igualdad para toda la población andaluza. Desde el sindicato no se entiende que el alumnado que reingresa en el sistema educativo y que logra titularse en ESO no tenga posibilidades reales de acceder a una plaza de FP porque la actual orden, ante la falta de plazas escolares, prioriza al alumnado que estudia por edad.

Tanto es así, indica Valdivieso, que “con el actual modelo quien se reincorpora al sistema educativo no tiene posibilidades de estudiar FP, perjudicando a la persona y desmotivando a quienes desean continuar sus estudios, y, por ende, no fomentando la cualificación de la población andaluza, especialmente en los centros de Educación Permanente, lo que va a dañar en un futuro inmediato también la escolarización en estos centros.