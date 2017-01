La educación vivirá una nueva jornada de huelga el 9 de marzo contra los recortes

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública mantuvo una reunión en la que se realizó un repaso de la situación actual en el ámbito educativo y valoró de forma expresa el acuerdo del Consejo de Ministros por el que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que se impulsa la paralización de la LOMCE. Para la plataforma, sólo puede desprenderse una conclusión, que «el Gobierno actual considera que el poder legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno, obviando deliberadamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Española. Solo de esta forma puede entenderse que rechace que el Congreso pueda dar los pasos necesarios para cambiar la legislación educativa actual. A esto se suma que la subcomisión parlamentaria aún no ha empezado sus trabajos y su objetivo además ya ha sido modificado, ya no trabajará para configurar una nueva ley sino un documento sobre la estrategia 2020 que luego quizás sirva para una nueva ley, o no». La plataforma entiende que esta forma de proceder no puede quedar sin respuesta y que «la lucha debe seguir realizándose en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta la Universidad, y por todos los integrantes de la comunidad educativa, tanto alumnado como padres, profesorado y personal de los centros educativos.

Los objetivos marcados son los de seguir exigiendo la derogación de la LOMCE, realizar una reversión de los recortes, incrementar el presupuestario dedicado a educación, recuperar un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades, la eliminación de las contrarreformas universitarias y de las prácticas no remuneradas en FP, recuperar las plantillas, dignificar las condiciones laborales del profesorado, frenar a la privatización del sistema educativo y bajar las ratios. La Plataforma Estatal por la Educación Pública propone la convocatoria de una huelga general educativa, en todas las etapas, desde Infantil hasta la Universidad, el próximo 9 de marzo, llamando a todas las plataformas autonómicas y locales a configurar un listado de reivindicaciones concretas.

Estas se añadirán a las que con carácter estatal se darán a conocer en la rueda de prensa que se celebrará el próximo 26 de enero, donde se informará a los medios de comunicación de la convocatoria concreta que se realice. En los próximos días se trabajará para lograr que sea una realidad la convocatoria de huelga unitaria, sumando a la misma a los representantes de todas las enseñanzas y de todos los sectores del ámbito educativo. El objetivo es que las protestas tengan una repercusión al nivel de las dos anteriores huelgas que se han realizado durante el presente curso.