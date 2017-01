Se había anunciado durante días en todos los informativos y al final llegó. De repente, el miércoles bajaron las temperaturas. La nieve comenzó a cubrir las sierras y los municipios del interior de nuestra provincia. La ola de frío siberiano ha dejado temperaturas bajo cero en buena parte de la geografía y problemas en algunas carreteras.

El manto blanco que cubre los pueblos nos permite contemplar imágenes poco habituales, aunque no son inéditas. En este rincón del Sureste español donde el sol pasa el invierno, siempre ha hecho frío y ha nevado en invierno, hasta en el desierto.

Año de nieves.

El agua, en cualquiera de sus estados, siempre es bien recibida, más ahora que vuelven a aparecer los fantasmas de la escasez. Que no nos confunda el temporal. El problema del agua es estructural y habrá que tomar medidas para resolverlo.

Bueno, ahora que la inestabilidad meteorológica se va olvidando de nosotros es tiempo de disfrutar de la nieve y de la oferta gastronómica de la provincia. No todo va a ser sufrir y tiritar. También podemos encomendarnos al refranero español con su conocido «año de nieves, año de bienes». ¡Ojalá se cumpla!

FITUReando

Mientras en Almería nevaba, en la Feria Internacional del Turismo de Madrid tratábamos de vender al mundo entero nuestras playas y las bondades del clima. No es la primera vez que pasa. Recuerdo cómo años atrás, coincidiendo con Fitur, la nieve llegó hasta la orilla en distintos puntos del litoral. Por suerte, la oferta de ocio ha ido aumentando y mejorando en todo este tiempo, ofreciendo alternativas a aquellos turistas a los que el capricho imprevisible de la meteorología les estropea sus planes de pasear junto al mar.

Una buena razón para visitarnos es la oferta gastronómica. A la gente le gusta comer bien y aquí la oferta es extraordinaria.

Sabor almeriense

Del mar o de la tierra, siempre hay productos que sorprenden por su calidad. La XXII edición de la Muestra Gastronómica de Hotusa, uno de los eventos más importantes de Madrid durante Fitur, ha vuelto a servir de escaparate para la gastronomía almeriense. Turismo, cocina y agricultura se han fusionado por quinta vez consecutiva de la mano de los hoteles Catedral y Envía, la taberna Casa Puga, las hortofrutícolas Femago y Agrupalmería, la aceitera Castillo de Tabernas y la casa de semillas HM Clause.

«Cuando sobre la mesa están el mejor tomate Raf, el gallo pedro, la gamba o el Aove todos aplauden su sabor»

Juntas, todas estas firmas locales han conquistado los paladares de profesionales del sector turístico de todo el mundo. Resulta muy gratificante comprobar cómo el público reconoce Almería a través de sus sabores. Cuando sobre la mesa están el mejor tomate Raf, el gallo pedro, la gamba o el Aove del desierto todos aplauden su sabor.

Reto colectivo

Durante este 2017 habrán pasado 12 años de la celebración de los Juegos Mediterráneos. Desde entonces, Almería no ha vuelto a marcarse ningún objetivo de esta magnitud.

Tiempo atrás se barajaron algunas posibilidades, entre ellas, la celebración de la Universiada, pero nunca se concretó nada al respecto. Probablemente, ha llegado el momento de marcarse un nuevo reto colectivo que impulse nuestra provincia, nos motive a trabajar conjuntamente por ella, proporcionándonos la siempre necesaria proyección exterior.

No tiene que tratarse de un evento deportivo. Las posibilidades son muchas. Pongamos sobre la mesa el ejemplo de Huelva, elegida Capital Española de la Gastronomía durante este 2017. ¿Podríamos hacer algo

parecido? Rotundamente sí. Las tapas, pescados, mariscos y, por supuesto, las hortalizas frescas nos diferencian. Además, desde el punto de vista de la restauración contamos con referentes de primer nivel. Nos avalan dos estrellas Michelin y cuatro soles Repsol.

Tenemos muchas más posibilidades, más allá de la gastronómica. El cine, el mar, el mármol, Cabo de Gata, el sol, la arqueología prehistórica, La Alcazaba, la agricultura,. ¿Alguien da más?

Primero hay que ponerse a pensar, analizar las posibilidades y buscar el mejor encaje para la provincia. Después tocará convencer a la mayoría y ponerse a trabajar. ¿A quién le corresponde dar este paso? A cualquiera de nosotros. Pueden ser las administraciones públicas, pero también colectivos que aglutinen a empresas privadas, entidades sociales,. ¡Todos sumamos!

Lo importante es decidirse a dar el primer paso, logrando que se sumen todos los agentes sociales a una propuesta. Estoy seguro de que esta es la mejor manera de impulsar el desarrollo de Almería durante un buen puñado de años. Serviría para derrochar ilusión, crear empleo y estimular la inversión pública y privada.

'Eurotirón' de orejas

«En pleno siglo XXI se sigue escuchando: 'Qué bonita es vuestra tierra, pero qué difícil es llegar hasta ella'»

Allí en Fitur, entre los pasillos del Ifema, un almeriense de esos que viven recorriendo el mundo me contaba estos días que estaba organizando un congreso internacional para medio millar de personas. Aunque lo había intentado, no iba a poder celebrarlo en Almería por sus malas comunicaciones. El tiempo pasa y por más veces que vayamos a esta y otras ferias turísticas, el AVE no se hace solo y los precios de los vuelos no se bajan por arte de magia.

«No ha salido ningún representante del Gobierno a dar explicaciones (del Eurotirón)»

En pleno siglo XXI se sigue escuchando esta frase: «Qué bonita es vuestra tierra, pero qué difícil es llegar hasta ella».

Coincidiendo con la presencia en Madrid de nuestra oferta turística, resulta que Bruselas va y le da un tirón de orejas al Gobierno de Rajoy por los retrasos en las obras del AVE entre Murcia-Almería.

La Comisión Europea ha necesitado 5 años en blanco para pronunciarse. Según el informe que ahora se ha hecho público, la situación es 'crítica' y dificulta la ejecución del Corredor Mediterráneo para 2030.

Las quejas no se quedan ahí, porque desde instancias comunitarias también se reprocha la existencia de tramos no electrificados, entre ellos, los de la provincia.

Lo más preocupante de todo es que a estas horas no ha salido ningún representante del Gobierno a dar explicaciones al respecto. Se habrán quedado congelados por culpa del frente de frío siberiano de estos días. Lo peor de todo es que su apatía nos deja a los almerienses tiritando en materia de ferrocarril.