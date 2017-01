Bruselas llama la atención a España por el parón en el AVE a Almería

Al Ministerio de Fomento se le acaban las excusas. Al malestar social existente en Almería por la absoluta parálisis en la que se encuentra el proyecto de Línea de Alta Velocidad desde Murcia se le suma el tirón de orejas del supervisor, la Comisión Europea –que al fin y al cabo es quien paga gran parte de la factura–. El coordinador designado por la Unión Europea para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, Laurens Jan Brinkhorst, ha sacado los colores a España por ser, junto con Hungría, el país menos cumplidor en sus compromisos infraestructurales con el continente. Y pone muy especialmente el ojo en el tramo entre Murcia y Almería, un «eslabón perdido», lo define.

El documento, de 58 páginas, terminó de confeccionarse hace pocos días. Y supone una revisión de cómo marchan los proyectos infraestructurales de la Red TEN-T (Red Transeuropea de Transportes) para el Corredor Mediterráneo, que incluyen ferrocarriles, carreteras, aeropuertos, puertos y sus interconexiones.

José Cano: «Espero que se vuelquen con el AVE, en Bruselas lo tienen claro» El presidente de Asempal, José Cano García, espera que el «toque de atención» por parte de la Comisión Europea al Gobierno de España sirva para que Fomento se vuelque en las obras del AVE Almería-Murcia en el Corredor Mediterráneo y se solucione este cuello de botella. «En Bruselas lo tienen claro», aseguró ayer el presidente de Asempal tras conocer el informe europeo en el que se destaca el «eslabón perdido» del corredor en su tramo entre Murcia y Almería. «La falta de conexión ente Murcia y Almería es un cuello de botella que limita la intermodalidad e interoperabilidad del Corredor Mediterráneo», aseguró el presidente de la patronal. En este tramo no ha habido obras en los últimos cinco años pese a las constantes promesas de avance por parte de Fomento. Para José Cano García, el reconocimiento de esta falta de infraestructura y el toque de atención a España por el retraso en su ejecución refuerza las demandas planteadas por Asempal y la sociedad de Almería: el AVE Almería-Murcia y el Corredor Mediterráneo debe ser prioridad en las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de este año, que aún ni se han presentado ni se han comenzado a tramitar. Esta falta de unión ferroviaria entre Almería y Murcia, se especifica en el documento ‘Mediterranean Work Plan of de European Coordinator’, elaborado por el coordinador de la Comisión Europea para las obras del Corredor Mediterráneo, el holandés Laurens Jan Brinkhorst, y que viene a actualizar los planes de trabajo hasta el 2030. La patronal almeriense –que participa de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería, una plataforma de más de medio centenar de entidades sociales, económicas, sindicales y profesionales– ha reclamado de forma vehemente la ejecución del Corredor Mediterráneo en Almería. Almería y Murcia son las dos únicas capitales de provincia del arco mediterráneo español que no cuentan con conexión ferroviaria directa. El empresariado teme que la extensión del ferrocarril en otras provincias del país –el Gobierno ha invertido más de la mitad del dinero destinado a nuevas líneas ferroviarias a la prolongación del AVE a Galicia– acabe lastrando su competitividad económica, especialmente en su punto fuerte: la exportación.

Brinkhorst resume algunas carencias que el corredor aún mantiene, entre las cuales cita la dificultad que supone el hecho de que en España haya dos anchos diferentes en los ferrocarriles (el internacional y el ibérico), que haya puertos sin conexión ferroviaria o que este enlace sea sólo en ancho ibérico o la falta de conexión ferroviaria con nodos estratégicos como los puertos o el Aeropuerto de Madrid. Y, atención, la falta de conexión entre Murcia y Almería. «En los párrafos siguientes se muestra un breve resumen de las principales carencias en el cumplimiento, especialmente en materia ferroviaria», asevera el coordinador antes de referirse a la línea Murcia-Almería.

La Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia se encuentra desde hace cinco años absolutamente paralizada. Apenas media docena de tramos han culminado la ejecución de la plataforma (cuatro en Almería y otro puñado en Murcia). Sin embargo, no hay perspectivas certeras de que se continúe con su ejecución al ritmo que lo estaba hace más de un lustro.

El Gobierno del PP sólo ha licitado un tramo aislado de 12 kilómetros entre Pulpí y Cuevas del Almanzora que, año y medio después de ser adjudicado, aún no ha comenzado a ejecutarse. La constructora contratista ha pedido la rescisión del contrato porque aún no dispone de los suelos para la obra. Y no hay nuevos tramos en carga. Ni siquiera en Murcia, donde aún quedaría media docena más para poder aspirar a que la obra continuara de forma lineal en Almería.

No obstante, el coordinador del proyecto también afea que aún existan tramos sin electrificar, como el Almería-Moreda-Granada-Bobadilla, el Murcia-Cartagena, el Murcia-Pulpí-Águilas o el Algeciras-Bobadilla entre otros. Una cuestión que dificulta la interoperabilidad de los trenes de pasajeros y, muy especialmente, de mercancías, principal motivo para la ejecución de los largos corredores transeuropeos de transportes. Brinkhorst señala también en el documento, fechado en diciembre de 2016 y pendiente de estudio por parte de la Comisión, que el Corredor Mediterráneo tiene un alto potencial para convertirse en un eje de transporte fundamental para todos los países del eje, pero también con el resto de los Estados Miembros de la UE. No en vano, cifra el incremento de la demanda de mercancías en el área del corredor de 151 millones de toneladas en 2010 a 267 millones de toneladas en 2030, con un incremento potencial del 27% con su total ejecución.