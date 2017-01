El PSOE exige al alcalde que no vuelva a dejar perder "medio millón de euros" para crear empleo

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde ha exigido al alcalde de la ciudad del Partido Popular, Ramón Fernández-Pacheco, que no vuelva a dejar perder dinero para crear puestos de trabajo dentro de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, dotados con 4,2 millones de euros, que está gestionando el Consistorio en estos momentos.

Y es que, ha resaltado, de la anterior convocatoria el equipo de gobierno medio millón de euros, con los que se podría haber pagado la contratación de 374 parados a jornada completa durante un mes. Por ello, ha incidido, el PP en el Ayuntamiento tiene “que dejar de estar en otras cosas” y gestionar bien el programa actual para que esto no vuelva a suceder.

Según ha señalado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento “no está poniendo todos los recursos disponibles para contribuir, dentro de la medida de sus posibilidades, a paliar un drama que sufren 20.648 residentes en la capital”. “Nuestro mensaje es muy claro: Desde el PSOE exigimos que gestione bien los nuevos planes de empleo que la Junta le financia con 4,2 millones para crear el máximo número de puestos de trabajo posibles y que no haga como con la anterior convocatoria”, ha enfatizado.

En su opinión, “resulta indignante que el PP no ponga dinero propio, municipal, para crear empleo y que, encima, esté perdiendo el que le viene dado por otras administraciones como la Junta de Andalucía, por la incompetencia y el desgobierno que hay dentro del equipo de gobierno”. “Cuando el alcalde de Almería deja que medio millón de euros para crear empleo no se inviertan y que 374 puestos de trabajo posibles no existan, pierde toda la credibilidad para hablar de que el PP apuesta por crear empleo en los presupuestos de 2017”.

Por eso, Adriana Valverde, ha advertido al alcalde que “o corrige radicalmente lo sucedido de cara a la puesta en marcha de los nuevos planes o, una vez más, quedará en evidencia que no pasa de las palabras, para quedar bien de cara a la galería, a los hechos, que es lo que hay que hacer cuando se está al frente de un Ayuntamiento”.

Razones de la devolución

En este sentido, la concejala del PSOE ha recordado que “ya en el mes de junio les advertimos de que había un expediente de reintegro por parte de la Junta de Andalucía de este dinero, como consecuencia de la mala gestión del Ayuntamiento de los planes de empleo para mayores y menores de 30 años, impulsados por el Gobierno andaluz que, a diferencia del Ayuntamiento, está volcando todos sus esfuerzos en ayudar a los parados de la capital”.

“La constatación de nuestra advertencia llegó en la junta de gobierno local celebrada el pasado 27 de diciembre, en la que se reflejaba la devolución de más de 493.000 euros, la mayoría correspondientes al plan de empleo puesto en marcha para menores de 3o años”, ha añadido.

Las razones para la devolución pueden leerse en esa misma acta de la junta de gobierno local, “detalladas de manera muy clara y son las que, desde el PSOE ya habíamos denunciado: Contratos en los que la duración no alcanza el periodo que estaba establecido, contratos no realizados -es decir, que aún pudiendo hacer más contratos, por ejemplo en sustituciones, no se hicieron- y contratos en los que se ha gastado menos de lo que permitía la subvención que les fue concedida por la Junta”, ha indicado.

Perfil desajustado

Igualmente ha lamentado que en la gestión de los proyectos presentados para la convocatoria de los planes de empleo actuales el gobierno municipal haya solicitado unos perfiles de parados altamente cualificados que no se ajustan al de la mayoría de desempleados de la capital, lo que hará complicado que puedan acceder en muchos de esos casos parados de nuestro municipio, como tendría que ser prioritario.

Para Adriana Valverde, “es difícil encontrar calificativos para esta manera de actuar del Ayuntamiento que no sean los de despropósito e ineficacia inadmisible, porque estamos hablando de crear empleo, que debería que ser la prioridad del alcalde y no la reestructuración del equipo de gobierno”.