La falta de suelo para vivienda en la capital podría generar tensiones en el mercado

Una década de crisis económica y financiera, vinculada de forma significativa a la vivienda, ha descongelado el dramático estancamiento en el que se encontraba el mercado en gran parte del país. Hasta el punto de que en algunas zonas ya se detecta un bajo nivel de stock y una consecuente reactivación de la construcción por falta de excedentes. Es el caso de la ciudad de Madrid y sus áreas de expansión al norte, de Barcelona y las comarcas del sur (Baix Llobregat), de otras grandes capitales españolas (Zaragoza, Málaga o Bilbao) y de la capital almeriense.

«Las primeras señales de cambio de tendencia que se detectaron en el maltrecho mercado inmobiliario en el año 2014 han logrado consolidarse. El año 2016 ha dejado las primeras subidas significativas de precios en grandes ciudades y ciertos enclaves de la costa, y contundentes crecimientos a nivel nacional de compraventas, hipotecas y visados de obra nueva en tasa interanual», indica la sociedad de tasación Tinsa en un informe sobre el stock de vivienda dado a conocer ayer.

Según este documento, esta nueva situación del mercado de la vivienda está teniendo su efecto directo en la disminución del suelo finalista dedicado a vivienda en gran parte del país. y en Almería ha detectado uno de esos puntos donde en el corto plazo puede haber una situación preocupante. «Existe una situación de suelo escaso a corto plazo en Almería», reiteran desde Tinsa.

La cuestión no es baladí. Porque la reactivación de la construcción requiere de nuevos suelos para poner en carga. Y sin estos suelos, el precio de la vivienda puede vivir una nueva escalada rápida al margen de la voracidad del ladrillo de épocas pasadas: vinculada simplemente a la falta de lugares en los que construir. Tinsa advierte de que, si la cuestión no se solventa, pueden vivirse «tensiones de mercado» para el caso de la vivienda de nueva construcción, una situación diametralmente opuesta a la que se ha venido experimentando en los últimos años.

Almería aún tiene suelos por desarrollar. Están principalmente en La Vega de Acá y en áreas del norte y noreste (Piedras Redondas, Torrecárdenas y Villablanca, por ejemplo). Sin embargo, son escasos. ¿Por qué? Por varias cuestiones. La primera es la propia demografía. Almería es una ciudad joven con una elevada natalidad, lo que invita a pensar en un potente crecimiento natural de la población. Además, es una zona de expansión demográfica vinculada a una economía que, pese a la crisis, se mueve más que la de otras zonas del interior peninsular. Pero a la cuestión sociológica hay que sumarle un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que vio la luz en 1998 y que está ya prácticamente agotado tras dos décadas de un importantísimo crecimiento urbano y poblacional.

Según Tinsa, en esta recuperación selectiva de la construcción -que afecta a la capital, no al resto de la provincia- responderá a cuestiones de demanda en las que tendrá mucho que ver la situación económica general. «Aunque la economía ha presentado tasas vigorosas de crecimiento y la creación de empleo avanza en positivo, lo cierto es que la calidad del empleo generado no está permitiendo crear una demanda con suficiente confianza y niveles de solvencia como para reactivar el mercado de manera generalizada. Existe una demanda embalsada de vivienda que sigue sin tener acceso, ya sea porque no tiene empleo de estable o su salario es insuficiente, y, además, no dispone de ahorros para plantear la compra de una vivienda», alegan.