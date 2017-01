Infraestructuras muy lentas

El tema de las infraestructuras en Almería es algo de lo que se habla y se hablará mucho tiempo. No porque sean buenas o malas, sino por su lentitud en conseguirlas. La semana que ayer terminó se centró en el Puerto de Almería, ese que muchos creemos que debería estar conectado al ferrocarril para posibilitar su desarrollo futuro, mientras que a otros muchos se les pone una cara como si la úlcera se les hubiera abierto cada vez que se toca el tema. Como siempre que tratamos el tema de las infraestructuras la confusión es grande, debido fundamentalmente a los problemas que existen para obtener información. No debe ser fácil para unos representantes del Gobierno de la nación dar la cara cuando no se avanza, cuando las críticas se reproducen constantemente y, menos aún, cuando no hay argumentos que ofrecer a la sociedad, aunque esta sea algo inanimado, al menos en Almería. Porque, claro, justificar que desde el año 2011 no se haya hecho absolutamente nada en el trazado del AVE en la provincia cuando ya estamos en 2017 debe de ser muy complicado. En Almería las críticas llegan a golpe de titular, porque desde los despachos, en contra de lo que piensan algunos, no parece que llegue nada. Lo último que hemos conocido en esto del AVE es que Sacyr negocia un nuevo contrato de obra con el ministro de Fomento, el mismo que ha viajado por toda España para reunirse con empresarios y representantes institucionales, pero que a Almería sólo le ha ofrecido la vaga promesa de que vendrá. La agenda del ministro la desmenuzaba con todo lujo de detalles Miguel Cárceles en la edición de ayer, que si se la perdieron la pueden consultar en ideal.es/almeria. Lo de Sacyr no es nada banal. Se le adjudicó un contrato de obras con un 50% de rebaja sobre el precio de licitación. Un año después de que debieran haber comenzado las obras dijo que renunciaba al mismo y ahora negocia uno nuevo, se supone, al alza. Lo malo no es que aspire a un nuevo contrato, lo peor es que se lo den. La empresa constructora se aprovecha de la situación a la que nos han llevado unos y otros y a la debilidad del Gobierno que aceptará un nuevo contrato al alza antes de meterse en un nuevo proceso de licitación y adjudicación de obras. Pero me estoy desviando. La semana pasada comenzó con un horizonte oscuro para el Puerto del que se decía que el Gobierno invertiría muy poco en él porque, presumiblemente, no se habían presentado proyectos que financiar, así como que la conexión con el tren tenía un horizonte muy lejano. El presidente de Puertos del Estado zanjó el asunto asegurando que el puerto estará conectado al tren sí o sí y vinculaba este hecho en la definición del proyecto Puerto-Ciudad. La conexión soterrada ferroportuaria es más que necesaria para esta capital y esta provincia que aún no se ha dado cuenta de la debilidad de su economía basada, principalmente, en un sector tan vulnerable como la agricultura. Que llegue el tren al puerto no nos garantiza que la dinámica económica provincial vaya a cambiar de forma radical, pero nos abre unas posibilidades enormes. Almería debe desarrollar su puerto y este uso es perfectamente compatible con otros más lúdicos; claro que sí. Ahora, en esta provincia todo tarda demasiado y cuando se habla de infraestructuras la demora es enorme.