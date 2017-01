IU acusa a la Junta de hacer el ridículo buscando en el pasado la propiedad de los torreones

El portavoz de IU, Rafael Esteban, ha acusado a la Junta de Andalucía de hacer el ridículo ante los ciudadanos por su incesante búsqueda histórica para encontrar la propiedad de los torreones califales situados en el barrio de Pescadería. “Nos encontramos ante un nuevo despropósito de una administración pública que está tratando a todas luces de evitar el coste del mantenimiento de nuestro patrimonio histórico. Como vecino de Almería me siento perplejo ante la actitud de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su intento de escurrir el bulto para escaparse de rehabilitar nuestro legado histórico”, sostiene Rafael Esteban.

El Grupo Municipal de IU lamenta que tanto el poder político autonómico como local no protejan con firmeza el patrimonio histórico y artístico de nuestro municipio y se encuentren siempre enzarzados en discusiones estériles que no ayudan a resolver los problemas. “Tenemos episodios muy tristes en Almería además de las torres califales. Entre otros se encuentra el estado de abandono del Hospital Provincial, cuyas obras definitivas de rehabilitación aún no han empezado, los torreones vigías, las murallas de la ciudad, el eterno proyecto del Cable Inglés, o la propia Casa Consistorial, y ya es hora de frenar la desidia de los poderes públicos para garantizar la conservación de nuestro patrimonio”, explica Rafael Esteban

Por último, el grupo municipal de IU acusa al alcalde de indolencia por no haber creado aún el Consejo Municipal del Patrimonio, que fue aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del 25 de abril de 2016 por una petición ciudadana. “Sinceramente creo que la conservación de nuestro patrimonio histórico es una cuestión de interés general de la ciudad y que estamos perdiendo una oportunidad para la creación de empleo y riqueza por la no rehabilitación y puesta en valor de nuestro legado”, afirma Rafael Esteban.