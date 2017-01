Pérez Navas: “El gobierno del PP vive en la interinidad y así no se pueden solucionar los problemas de los almerienses”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha considerado que la próxima renuncia a su cargo que ha sido anunciada por el concejal del Partido Popular, Nicasio Marín, deja claro “que el equipo de gobierno vive en la interinidad y que así no se pueden solucionar los problemas de Almería”.

Para Pérez Navas, “esta salida del gobierno municipal, y la próxima reestructuración del mismo que conlleva, son un capítulo más en el cúmulo de situaciones que muestran la incapacidad del Partido Popular para conformar un gobierno estable y serio en el Ayuntamiento de Almería, que tenga como prioridad trabajar por los almerienses y no cuestiones de partido o personales de sus concejales”.

De ese modo, ha recordado que “resulta inaudito que, en apenas año y medio, el mismo edil que va a dejar su cargo renunciara a la concejalía de Recursos Humanos, que el alcalde que fue votado en las urnas abandonara la Alcaldía por el Senado y se designara a dedo al actual y que, tras su investidura, se reorganizara el gobierno municipal para que, al final, vaya a durar un año”.

Concejales en prácticas

Según los socialistas, “es penoso que se esté perdiendo un tiempo vital para la ciudad con concejales que están como si estuvieran de prácticas en el Ayuntamiento y que, en el caso concreto de Nicasio Marín, abandone un edil que se sigue sin saber muy bien a qué se ha dedicado en el área de Gobierno Abierto, Sostenibilidad y Ciudad Saludable que ha dirigido sin liberación exclusiva”.

En ese sentido, el portavoz del PSOE ha considerado “que no se entiende que una persona como Marín, que ocupó el número 4 en la lista con la que el PP concurrió a las elecciones municipales, no haya asumido un papel de mucho más peso en el equipo de gobierno y no haya sido teniente de alcalde”.

“Si hay algo que valorar de Marín es que se trate de una de las personas más preparadas con las que ha contado el actual gobierno municipal, además de su capacidad para el diálogo, el consenso y la negociación con otras fuerzas políticas”, ha continuado.

Para finalizar, ha expresado que “eso, junto con su conocimiento de la ciudad y sus problemas, hacen que su salida sea una pérdida para un alcalde que no lo va a querer ver de ese modo después de dejarlo marchar, quizás, por la incomodidad que le estaba provocando su presencia”.