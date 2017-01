Llorca: «Almería tendrá, sí o sí, ferrocarril hasta el Puerto»

En el plan de accesibilidad a los puertos no está incluido -por el momento-. Sin embargo, ayer, José Llorca, presidente de Puertos del Estado, aseveró que nada impide que la conexión ferroportuaria se incluya una vez se despeje la nueva incógnita en las relaciones entre los muelles de la Autoridad Portuaria de Almería y la ciudad. En declaraciones del máximo representante del organismo portuario español al diario IDEAL, Llorca defendió que la no inclusión de este proyecto en los fondos operativos para mejorar la accesibilidad a los puertos es una decisión ajena a Fomento, que toman los presidentes de las autoridades portuarias de España y que, en este caso, se hizo con el voto unánime de los asistentes. Además, argumentó, el proyecto de conexión del tren con los muelles capitalinos no se presentó porque, adujo, está pendiente de qué se acuerda en la comisión tripartita que deberá desarrollar el proyecto Puerto-Ciudad.

«Ahora hay un paso nuevo que no estaba previsto antes», indicó en referencia a la integración portuaria en la ciudad. «El ferrocarril no puede ser una barrera urbana. El tema no está maduro, pero eso no significa que no se pueda incluir en el futuro. Cuando esté aclarado el proyecto, que tiene que compatibilizar la conectividad con la integración, se podrá encargar el proyecto y solicitar aportaciones al fondo, al Estado, a la Junta, a los ayuntamientos o a cualquier otro método de financiación», expuso.

«Mi compromiso personal y el del Ministerio», insistió Llorca con vehemencia, «es que Almería va a tener ferrocarril con los muelles». «Almería tiene que estar conectada y el Puerto debe tener accesibilidad. Lo he dicho por activa y por pasiva», insistió el presidente de Puertos del Estado.

De este modo, Llorca vinculó de forma directa ambos proyectos: soterramiento del tren hasta el Puerto e integración Puerto-Ciudad sin que, a su juicio, esto suponga un retraso o un lastre. «Es una aceleración. La ciudad ha demostrado una resistencia a que el ferrocarril supusiera una barrera urbana. Así que tenemos que hacerlo compatible. Hay dinero para esas actuaciones, hay capacidad financiera. Y se hará, sí o sí», insistió Llorca.

El Puerto de Almería es, junto al de Motril, el único de la fachada mediterránea que aún no tiene conexión ferroviaria desde su eliminación hace décadas. En 2011, el Ministerio de Fomento encargó un estudio informativo para devolver esta conexión a los muelles almerienses sin que aún se conozca el contenido del mismo. Ahora, de este modo, el proyecto se vinculará al del Puerto-Ciudad.