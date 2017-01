De la Serna deja al Puerto de Almería sin tren al menos hasta el año 2020

El ministro Íñigo de la Serna, responsable del departamento de Fomento en el Gobierno de España, alumbraba esta semana su primer plan de infraestructura: un cronograma para mejorar la accesibilidad a los puertos del país entre 2017 y 2020. Cerca de 1.500 millones de euros para carreteras y vías férreas que contribuyan a incrementar la actividad logística del país. En ese plan, Fomento apenas reserva 6,9 millones de euros para el Puerto de Almería. Representa un escasísimo 0,48% del total presupuestario de Fomento para los próximos cuatro años en materia de accesibilidad a los puertos españoles. Y lo más llamativo vuelve a resultar la exclusión del principal proyecto de accesibilidad pendiente aún en el Puerto de Almería, el de las vías férreas.

El objetivo de este plan de inversiones de accesibilidad portuaria es «mejorar la conectividad terrestre de los puertos, especialmente por tren, y seguir consolidando su liderazgo en el tráfico marítimo de mercancías», destacó De la Serna en una contradicción clara con las medidas previstas para el Puerto de Almería, el único junto al de Motril que aún carece de vías de tren en sus muelles en todo el arco mediterráneo peninsular.

Fomento incluye en su plan una veintena de actuaciones ferroviarias en los puertos españoles -o en lo que llama «última milla», esto es, entre las terminales de pasajeros y los muelles- entre las que se encuentran un nuevo acceso ferroviario al puerto de Avilés (Asturias), el tercer carril para las vías del puerto de La Línea (Cádiz), un nuevo acceso sur al puerto de Barcelona, la conexión ferroviaria en Bilbao, las vías a Escombreras (Cartagena), o el acceso ferroviario al puerto de Sagunto (Valencia), además de diversas actuaciones en otros tramos de vía como la variante de Camarillas (Murcia). Es más, en casos como el de Málaga, donde la conexión ferroportuaria está vigente pero en superficie, Fomento destina fondos para redactar el proyecto constructivo del soterramiento de las vías.

El Ministerio de Fomento remitía ayer un comunicado oficial valorando la inversión para la Autoridad Portuaria para los próximos cinco años, el 0,48% del total previsto por el departamento. «La Autoridad Portuaria de Almería recibirá una inversión total de 6,9 millones de euros entre el periodo 2016 - 2020. Por anualidades, el pasado año las instalaciones portuarias de la provincia recibieron 2 millones de euros, para este año 2017 se prevé una partida de 1,5 millones de euros, para el próximo año 2018 1,3 millones de euros, ya para 2019 se ha proyectado una partida de 1 millón de euros y para 2020 se prevé 1 millón de euros», relataba.

Pero además, desde las oficinas del departamento ministerial se desvinculaban de la decisión política de no incluir partidas para la conexión ferroportuaria, algo para lo que remitieron a los despachos de la Autoridad Portuaria que preside Trinidad Cabeo. «El hecho de que no aparezca consignada ninguna actuación en el Fondo de Accesibilidad Portuaria se debe a que la propia Autoridad Portuaria de Almería no ha presentado ninguna iniciativa para ser financiada con cargo a dicho Fondo, al estar en estos momentos pendientes del estudio que defina el proyecto Puerto-Ciudad».

Más de dos años sin proyecto

Que Fomento remita a la Autoridad Portuaria es doblemente sorprendente. Primero porque el plan fue presentado por el propio ministro del que dependen orgánicamente Puertos del Estado y, a su vez, las autoridades portuarias del país. Pero además porque Fomento aún no ha revelado los resultados del Estudio Informativo encargado hace más de cuatro años, bajo gobierno socialista, para conectar el Puerto de Almería con las vías del tren y que a día de hoy sigue siendo una auténtica incógnita.

Dicho proyecto, adjudicado el mes de marzo de 2011, contaba con dos años para presentar un plan de alternativas mediante las cuales llevar las vías férreas hasta los muelles del Puerto de Almería. Costó 297.368 euros. Y sus resultados siguen sin ser públicos pese a que dicho plazo se ha doblado sin que haya noticias del mismo.

Fuentes cercanas al proyecto trasladaron a IDEAL que existían hasta cinco alternativas, la mayoría de ellas soterradas y vinculadas al proyecto para embutir los carriles de los trenes bajo el terreno desde El Puche. Este proyecto, el de soterramiento integral, está aún en revisión para su reducción a un descafeinado túnel bajo el paso a nivel de El Puche. Y del resto, no hay noticias alentadoras pese a que De la Serna sí que ha anunciado que retoma los soterramientos similares en Vitoria o Bilbao.

Fomento remite ahora, al margen de este ignoto estudio informativo, al proyecto de integración Puerto-Ciudad, un estudio que ni siquiera ha sido encargado y para el que ayer mismo se configuraba el órgano primigenio de control, la comisión permanente de un convenio firmado hace menos de un mes. Las directrices de Fomento distan mucho de las declaraciones públicas efectuadas de forma reiterada por el presidente de Puertos del Estado, José Llorca. Incluso en Almería. En junio de 2013, y en el marco del Foro de Logística de los Encuentros para el Diálogo que impulsa IDEAL, Llorca defendió que «los puertos españoles deben mejorar su conectividad y Almería no la tiene». «Estamos trabajando con las administraciones, particular con Ayuntamiento, para lograr una solución aceptable para la sociedad civil y la ciudadanía. Estamos en condiciones de encontrarla. El futuro del Puerto y de las industrias depende de ello», adujo ante los asistentes.