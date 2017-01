Un agujero en el asfalto crece sin control junto al colegio de La Chanca

El pasado 3 de enero se certificó en el barrio de Pescadería-La Chanca el «enésimo» incumplimiento del titular del área de Servicios Municipales, Juanjo Alonso, con los vecinos que allí viven, quienes vienen pidiendo desde hace casi tres meses el arreglo urgente de un agujero que se ha abierto en un tramo de asfalto a la altura de la calle Estrella Polar nº 10 y que crece sin control amenazando con un derrumbe general a la calle en cuestión.

Según la asociación La Chanca-Pescadería A Mucha Honra, tras muchas comunicaciones con el edil delegado, este se habría comprometido a arreglar el agujero definitivamente hace justo una semana, sin que nadie haya pasado por ahí. En su momento, cuando se abrió el suelo en esta calle por la que pasan diariamente muchos escolares del CEIP La Chanca, que se encuentra a la vuelta de la esquina, se puso en alerta al Consistorio, que «lo más que ha hecho es perimetrar el agujero con dos vallas», censuran. Después de más de 80 días, según las estimaciones de la asociación, las vallas ya han desaparecido. Además, la oquedad ha crecido en tamaño y en su interior ha sido depositada mucha basura. El resultado es, además de peligroso, impropio de una calle de tanto trasiego por su mala imagen.

«Este representa ya un foco de infección para salida y anidamiento de roedores e insectos de primer orden. Se ruega una vez más al Servicio Municipal correspondiente que se acerque por allí y evite un peligro mayor, el derrumbe y daño para la vida humana», exponen desde el colectivo, que recuerdan al Consistorio que es su función velar por el buen estado del firme y las vías al igual que la de los vecinos de la calle, como almerienses, es la de cumplir con la de pagar sus impuestos, como así hacen», señalan en una denuncia ya pública en redes sociales.

Desde el Consistorio aseguraron ayer que el agujero viene derivado de un problema de un particular, por lo que el responsable de la reparación es él y no la Administración municipal. «Ahora bien, como esta persona no responde a los requerimientos del área, será el propio Ayuntamiento el que lo haga subsidiariamente», señalaron fuentes municipales, quienes dejaron claro que la delegación en cuestión ya ha iniciado los trámites administrativos para iniciar la actuación.