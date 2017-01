El joven temerario se dedicaba a la compra-venta de vehículos y acababa de adquirir el todoterreno

El joven de 23 años, identificado como F. B. y de origen rumano, que el pasado domingo fue detenido tras saltarse un semáforo, embestir a un turismo y matar a una mujer, se dedicaba a la «compra-venta de vehículos» por la barriada capitalina de Torrecárdenas. Así lo señalaron fuentes consultadas por este periódico, quienes concretaron que el ahora arrestado, que se enfrenta a un delito de homicidio y a otro de omisión del deber de socorro, acababa de adquirir el todoterreno de color negro, marca BMW y modelo X5, con el que impacto contra el turismo en el que viajaba la fallecida, de 36 años y natural de Manacor (Mallorca), su hija de apenas un año y su pareja, un guardia civil almeriense destinado en la isla.

Al parecer, el joven temerario había comprado el vehículo en la provincia de Málaga, si bien no había realizado el cambio de titularidad de este y por ese motivo los investigadores, tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, tuvieron más dificultades para localizarlo y proceder así a su detención.

Según señalaron a este periódico algunos testigos del trágico suceso, el todoterreno que conducía el joven llegó a alcanzar una velocidad superior a los «100 km/h» por la Rambla, donde se saltó varios semáforos hasta provocar el accidente.

La Policía Local examina las cámaras instaladas en la Rambla para calcular la velocidad del BMW X5

La fuerte velocidad podría explicar el brutal impacto que recibió el turismo en el que viajaba la familia, ya que la mujer fallecida salió despedida del coche varios metros e incluso algunas piezas de los vehículos alcanzaron una distancia de 20 metros desde el lugar del siniestro.

Por el momento, no ha trascendido el lugar y las circunstancias en las que el joven fue detenido por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. Lo que sí ha trascendido es que el joven, que permanece en los calabazos de la Comisaría Provincial y ya ha declarado antes los investigadores de la Policía Nacional, prestará a primeras horas de la mañana declaración ante el juez.

Asimismo, los agentes de la Policía Local son los encargados de hacer el atestado y la investigación sobre las causas del accidente. En este sentido, los investigadores ya han entrevistado a la práctica totalidad de los testigos que pudieron ser testigos del choque y de la posterior fuga del ahora detenido.

Por otro lado, los investigadores de la Jefatura de la Policía Local también están comprobando las cámaras de tráfico que hay instaladas a lo largo de la avenida Federico García Lorca. El objetivo es calcular la velocidad aproximada del todoterreno hasta el momento del impacto. A ello hay que añadir que el joven fue trasladado el pasado domingo, poco después de su detención, hasta el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas con el objetivo de ser sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas en sangre. No obstante, estos test no podrían tener validez al no haber sido realizados momentos después del accidente, ya que el conductor temerario huyó a pie y no fue arrestado hasta ocho horas más tarde.

Evolución favorable

Por otro lado, la pareja de la mujer fallecida, que fue trasladado justo después del accidente al Hospital de Torrecárdenas aquejado de un coágulo en la cabeza y una herida profunda en el cuero cabelludo a causa del impacto, «evoluciona favorablemente». En este sentido, el hombre, de 32 años y natural de Almería, podría salir de la UCI a lo largo de esta mañana y pasar a planta. Asimismo, la otra pareja que también se vio involucrada en el accidente recibió ya el alta sanitaria al igual que la bebé de un año que viajaba en el vehículo de la fallecida, quien salió prácticamente ilesa al viajar en una sillita homologada con los Sistemas de Retención Infantil (SRI).

Tal y como confirmaron el pasado domingo fuentes municipales, el cuerpo sin vida de la fallecida será trasladado a la localidad mallorquina de Manacor, ciudad en la que residía junto a su hija y a su pareja.

Al parecer, la familia estaba pasando unos días de vacaciones en Almería cuando se vieron sorprendidos por el brutal accidente, que ha creado una gran conmoción en la sociedad almeriense.

Cabe recordar que el siniestro se produjo en torno a las 8.15 horas de la mañana del pasado domingo. El Servicio de Emergencias del 112 recibió varias llamadas de particulares que, alertados por el fuerte ruido del impacto de ambos vehículos, se asomaron a las ventanas para ver lo ocurrido. La imagen fue desoladora.

La conductora del vehículo había salido desprendida de este y se encontraba tumbada en el suelo mientras que su pareja, con un fuerte impacto en la cabeza, permanecía en el vehículo en estado de semiinsconciencia junto a su hija de apenas un año, quien afortunadamente salió prácticamente ilesa del siniestro.

Unos quince metros más adelante, a causa del fuerte impacto, se encontraba el vehículo que había provocado el accidente. Un todoterreno de color negro, marca BMW y modelo X5, con la parte delantera totalmente destrozada. En su interior no había nadie. El conductor, que fue detenido horas mas tarde, salió huyendo a pie del lugar.

Los efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y varias patrullas de la Policía Local no tardaron en llegar. Sin embargo, poco pudieron hacer por la mujer de 36 años que conducía el vehículo. Falleció prácticamente en el acto a causa de un severo traumatismo craneoencefálico.