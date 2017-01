IU no descarta presionar para que el año que viene haya una 'reina maga'

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería se plantea pedirle al equipo de gobierno de cara a la cabalgata del año que viene que se elija a alguna mujer para representar a los Reyes Magos de Oriente. Así lo ha confirmado esta mañana la concejala Amalia Román en una comparecencia pública en la que ha manifestado sus reservas sobre cómo el área de Cultura ha desarrollado varias de las actividades que el Ayuntamiento ha presentado durante estas fechas navideñas. Así, además de dar a conocer las "quejas" de los comerciantes que han ocupado este año un puesto en el mercado navideño, al haber sufrido entre otras cosas cortes de luz, ha expresado su total convencimiento de que la elección de los reyes "debe ser consensuada" con los grupos que componen el plenario. En lo que ha sido una lista de censuras de carácter transversal, desde IU quieren que las fiestas navideñas lleguen a los barrios. O lo que es lo mismo, "que no haya que ir al centro a disfrutar de todas las actividades programadas", dijo Román, que sobre la elección de los reyes también dio un toque de atención "para que no sólo se premie a personas de relevancia, sino que además se pueda extender este privilegio a más tipos de personas, como vecinos... etc.", ha señalado.