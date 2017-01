Jarabe de optimismo

El balance final es positivo, si no fuera porque la báscula se ha empeñado en ponerme de mal humor. ¿Qué le costará a ella marcarme el mismo peso que hace quince días? No hay de qué preocuparse. En unos días me apunto al gimnasio, retomo las salidas en bici y le pego al pádel todo lo que pueda. Sí, se trata de los habituales propósitos para el nuevo año. Todos nos los hacemos. Cumplirlos es otra cosa. No me negarán que en esto nos parecemos un poco a los políticos. Mucho proponer o prometer, pero luego nos cuesta realizarlo.

Pensamiento positivo

Está bastante claro que 2016 ha aportado poco al conjunto de la provincia desde el punto de vista colectivo. Los grandes temas han seguido aparcados, a la espera de no sé muy bien qué a estas alturas. Hemos estado diez meses con un gobierno en funciones, pasado por dos elecciones y nuestros políticos han protagonizado momentos únicos durante la carrera electoral. Claro, con tanto lío

no ha habido tiempo de acordarse de muchas cosas importantes para el conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, quiero ser optimista, porque me lo he propuesto como tarea para el 2017.

¿Tenemos motivos para serlo? Por suerte, vivimos en una tierra maravillosa, con gente estupenda y un clima envidiable para más de la mitad de los habitantes del planeta.

Más empleo

Bueno, toda esa palabrería está muy bien, pero a la hora de la verdad es importante tener en cuenta algunos indicadores. Comencemos por el empleo. Leía en IDEAL esta semana que las cifras del paro han descendido un 10%, para situarse en niveles parecidos a los registrados en 2008, cuando acababa de comenzar «la madre de todas las crisis».

Esta es una buena noticia, aunque la calidad de muchos de los puestos de trabajo creados no tenga nada que ver con la que existía antes de la depresión. Otra buena nueva es la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional, recogida ya en el Boletín Oficial del Estado.

Aun así, el SMI no llegará a los 708 euros mensuales, en 14 pagas. Todavía

nos queda un buen trecho para llegar a los 1.900 euros de Luxemburgo o a los 1.500 euros de Irlanda, Holanda y Bélgica. ¿Nos igualaremos alguna vez con nuestros vecinos europeos?

Reactivando proyectos

El año pasado no concluyó sin que se retomaran infraestructuras e iniciativas muy importantes para la provincia. Recientemente se ha ratificado el interés en hacer realidad el proyecto Puerto-Ciudad. ¿Será esta vez la definitiva? Lo mismo nos podríamos preguntar con las obras del hospital materno-infantil, de nuevo en marcha, aunque sin el horizonte de su finalización despejado.

La variante de Roquetas de Mar también ha ido cogiendo forma, a través de la apertura de un importante tramo y la continuación de los trabajos. Incluso en la capital se empezaron a decorar algunas de las medianeras más llamativas, consiguiendo un magnífico resultado. Alguien dijo alguna vez que «lo importante no son las primeras piedras, sino la última». Tenía más razón que un santo.

Actividad y precios

Estos días de fiestas se ha notado en la calle más ambiente. Bares y restaurantes se han vuelto a llenar. Los hoteles también. Se ha visto más movimiento en las tiendas y en los centros comerciales.

Los parkings han colgado el cartel de 'completo'. Parece que ha habido más alegría, pero contenida. Nadie se termina de creer todavía que lo peor haya pasado, aunque se vendieran más coches y volviese a subir el precio de la vivienda.

El turismo también ha dejado atrás un buen año. La agricultura ha tonificado su músculo exportador, incrementando sus ventas exteriores. No obstante, los gastos subieron y los precios no siguieron el mismo patrón. En cambio, este invierno ha llegado en forma de cotizaciones históricas para algunos productos de nuestros invernaderos. Tomate Raf a 9 euros el kilo, berenjenas a 3 euros, calabacines a más de 2 y pepinos por encima del euro. ¡Ojalá esta tendencia pudiera mantenerse toda la campaña!

Los olvidados

Hemos dejado atrás un año prácticamente en blanco en materia de ferrocarril, que el Gobierno ha saldado con apenas unos minutos de ahorro en

el trayecto entre Almería y Madrid. ¿El AVE? Sigue en el mismo punto donde lo dejamos. Todo está ahora sobre el tejado de Sacyr. ¿Cumplirá o no su amenaza de abandonar el tramo entre Cuevas del Almanzora y Pulpí? Desde el PP aseguran que en breve este contratiempo quedará resuelto. Por supuesto, de lo que ya no se habla, porque hace tiempo se sacó de la lista de promesas y buenos propósitos, es del soterramiento.

La situación de las obras de la Plaza Vieja también es sangrante. Los trabajos continúan paralizados, sumando nuevos retrasos a una actuación que debió finalizarse hace tantos años.

¿Qué les cuento de la Autovía del Almanzora? Pregúntenle a los paisanos de esta comarca. A ver qué les dicen. Así sucede con tantos y tantos proyectos. Estamos acostumbrados a que se queden en fuegos artificiales.

Debate hídrico

Mucha atención este 2017 y los años venideros al tema del agua. Esta debe ser nuestra gran preocupación. Sin agua no hay vida, ni economía que resista. Aquí el tejido productivo, dependiente de la agricultura y el turismo, es especialmente sensible a la escasez. Por desgracia, salvo contadas ocasiones, el agua no nos cae del cielo con la regularidad que necesitamos.

El pasado ejercicio sirvió para retomar un debate esencial para la provincia y poner a trabajar en la solución del problema a los agentes sociales. Lo importante es saber si las instituciones públicas son conscientes de la magnitud de la encrucijada.

¿Están dispuestas a abrir camino aportando soluciones ágiles y eficaces? En la disponibilidad del líquido elemento está el futuro. No será fácil, pero si hasta ahora lo hemos conseguido, en adelante también podremos hacerlo.

A ver cuánto tiempo me duran los efectos de este jarabe de optimismo que me he decidido a tomar. Soy consciente de los problemas de la automedicación.

Probablemente, más pronto que tarde, la cruda realidad se me venga en contra en forma de efectos secundarios. Hasta que eso ocurra, déjenme disfrutar de mi pensamiento positivo. Ya tendremos tiempo después de repartir estopa.