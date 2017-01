Otro día para el recuerdo

¿Qué tal se portaron en su casa Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente? No hace falta que respondan, a simple vista parece que Melchor, Gaspar y Baltasar han vuelto a cumplir con las expectativas que la gente, los niños sobre todo, tenía puestas en su trabajo, el mismo que desempeñan desde hace un par de milenios. Casi nada. Así se explica cómo estaban de contentos muchos almerienses en el soleado día de ayer.

Por el parque del Andarax, el de Nicolás Salmerón, por la Rambla Federico García Lorca, el Paseo o sus adyacentes. Frente a la playa, la plaza bajo tu casa o en el jardín. En multitud de lugares se vaciló de lo lindo con aquello que apareció junto a los zapato s nada más levantarse. En el descuento de unas fiestas navideñas previas a un fin de semana -qué mejor- las bicis, patines, pelotas, muñecas o instrumentos musicales, por poner apenas sólo algunos ejemplos, se enseñorearon como si el mundo se fuera a acabar con la puesta de sol.

No fue así por suerte, lo que no evitó las carreras, las sonrisas o los tropezones de unos niños que recordarán siempre estos días cuando su madurez les haga olvidar lo feliz que una persona puede ser con apenas nada. Las Navidades se despiden así hasta el año que viene. No se sulfuren, pues siempre acaban volviendo.