Por una Nochevieja segura

¿Quieres disfrutar de una Nochevieja sin sobresaltos? ¿Que la jornada del primer día del año el principal problema sea que has dormido poco? Pues para ello, lo principal -indican los servicios de emergencias- es prevenir. El servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, aconseja informarse con suficiente antelación de las medidas de seguridad, evacuación, autoprotección y del aforo permitido que ofrecen los promotores de las fiestas y cotillones que se organizan con motivo de la celebración del Fin de Año para garantizar así la seguridad del evento.

El Teléfono Único de Emergencias de la Junta ha recomendado a todos los asistentes de los cotillones que una vez que se llegue al recinto se localicen las salidas de emergencia y se compruebe su buen funcionamiento, de tal manera que no existan elementos que las obstaculicen y puedan evitar su uso en el caso de que se produzca una emergencia.

Con el fin de prevenir situaciones de riesgo en las idas y venidas a las salas de fiesta es importante tener en cuenta que las personas que hayan ingerido alcohol antes de dirigirse al lugar de celebración no deben conducir para llegar al mismo. De igual modo, las personas que tomen bebidas alcohólicas en el transcurso de la fiesta no deben manejar ningún vehículo para regresar a casa. La mejor solución es optar por el transporte público o cualquier otra opción que evite la conducción si se ha ingerido alcohol o cualquier otra sustancia que imposibilite pilotar un vehículo.

Para el buen desarrollo de las celebraciones es importante mantener en todo momento un comportamiento responsable y evitar actuaciones imprudentes que puedan poner en riesgo la integridad del resto de personas congregadas. El 112 recuerda la importancia de no dar empujones y no provocar peleas o situaciones tensas durante la fiesta, al tiempo que recomienda seguir el cumplimiento de las medidas de seguridad en este tipo de recintos, como no fumar o no llevar bengalas ni otros materiales pirotécnicos que puedan provocar incendios.

Emergencias 112 Andalucía hace un llamamiento a mantener la calma en todo momento en caso de cualquier eventualidad o situación de riesgo, y seguir las instrucciones de las autoridades y responsables en el caso de eventos con una gran concentración de personas. Si tuviera que producirse una evacuación, es recomendable abandonar el recinto de forma ordenada, respetando el orden de salida, sin correr ni gritar para no provocar situaciones de pánico y siguiendo siempre las instrucciones de los responsables de seguridad. Es recomendable también fijar un punto de encuentro alternativo y fuera del recinto de la fiesta para tenerlo como referencia en caso de cualquier incidente.

En el caso de que se genere una situación de peligro, se recuerda a la ciudadanía que puede llamar al 112, teléfono gratuito y disponible todos los días del año y a todas horas para la atención permanente del cualquier emergencia.

Los peligros del alcohol

La Junta de Andalucía ha lanzado esta semana una campaña dirigida a los más jóvenes para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) tiene como objetivo evitar los excesos e imprudencias que en muchas ocasiones se asocian a la celebración de estos días festivos, al concepto de diversión, en especial la Nochevieja.

El coordinador provincial del IAJ en Almería, Ramón Soto, explicó que «la campaña pretende que los más jóvenes se hagan conscientes de los riesgos a los que se exponen con un consumo indiscriminado de alcohol, así como de drogas, recordando que para divertirse no es necesario consumir ninguna sustancia que pueda provocar un daño, en muchos casos irreparable, como ocurre con las drogas».

Los períodos navideños suelen caracterizarse por los excesos, y la Nochevieja es un momento del año en el que se multiplican las posibilidades de un consumo irresponsable de alcohol en los menores de 30 años, ya que son días en los que el cóctel diversión, drogas y alcohol está más presente que nunca entre los más jóvenes.

Durante el año 2016 alrededor de 450 personas han iniciado en la provincia de Almería un tratamiento por su adicción al alcohol. Todos ellos son atendidos en la red de recursos asistenciales coordinada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y que en la provincia incluye más de una decena de centros gestionados por distintas administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. Estos datos revelan la necesidad por parte de la Junta de Andalucía de apostar por la prevención y el apoyo a las familias como herramienta fundamental para evitar el incremento de estas cifras, pero sobre todo para apoyar en su disminución.