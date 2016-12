Furgones policiales para evitar que un camión invada la cabalgata de Reyes

Los últimos ataques terroristas operados con camiones de gran tonelaje han obligado a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos a extremar sobremanera la prevención. Especialmente en momentos de gran afluencia ciudadana como el de la próxima víspera de Reyes, una de las jornadas con mayor presencia de personas en las calles de la capital almeriense. Tanto desde Subdelegación del Gobierno como desde el Ayuntamiento de Almería restan especial importancia al operativo, que pretenden que pase inadvertido por la ciudadanía. Además, no se quiere generar alarma en una noche que debiera ser la de la ilusión y la alegría. Sin embargo, el miércoles, en una reunión de coordinación de seguridad entre ambas administraciones, se acordó extremar la precaución con un operativo policial especial que incorporará más agentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de Policía Local, seguridad privada, Protección Civil, Bomberos y técnicos locales.

La reunión puso sobre la mesa la instrucción del comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional remitida a todos los jefes superiores del país en la que se recomendaba a los ayuntamientos la instalación de medidas físicas de protección para evitar ataques como los de Niza (Francia) o Berlín (Alemania). Bolardos, maceteros de gran porte u otros elementos que impidieran un ataque masivo.

En Almería se ha descartado su implantación de urgencia. Gran parte de las zonas peatonales si no la mayoría ya cuentan con estos elementos de contención para evitar los incívicos estacionamientos sobre la acera o el aparcamiento en plazas públicas, tan comunes por otra parte. Y en aquellos lugares en los que no existen, se ha optado por una opción mucho más económica y, a la vez, más socorrida: la ubicación de furgones policiales a modo de elementos de contención mecánica que impidan el paso de los vehículos no autorizados durante la cabalgata de Reyes. «Sin crear ningún tipo de alarma, las medidas tienen por objeto garantizar el buen desarrollo de la cabalgata y la seguridad de las personas», aseveraba ayer la regidora de Cultura, Educación y Tradiciones, Ana Martínez Labella (PP).

Según las instrucciones de Interior, «la protección» de los espacios públicos con gran afluencia de personas debe llevarse a cabo por parte de los consistorios y «mediante la instalación provisional de grandes maceteros o bolardos en los accesos» a esos lugares de grandes concentraciones de personas con el objetivo de que estos obstáculos «impidan la entrada de vehículos». En Almería, sin grandes fiestas al aire libre salvo la cabalgata, se ha optado por una opción mucho más fácil de retirar.