La esperada lluvia de millones de la Lotería apenas cala a la provincia

La provincia de Almería vivió ayer un Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional en general bastante más tranquilo que el del año pasado, un 2015 en el que los designios de la buena fortuna dejaron caer tras de sí una avalancha de millones -más de 476- superlativa que hizo a muchos convertir sus sueños en realidad, sobre todo en los municipios de Roquetas de Mar y Laujar, en La Alpujarra, lugares que dejaron estampas indelebles para la memoria.

No fue para tanto lo de este año, que se despachó sin más contemplaciones con el reparto de casi 1,5 millones de euros, que cayeron en racimo por la provincia casi de punta a cabo. Roquetas de Mar, Tíjola, Albox, Pulpí, Vera, Garrucha, Mojácar, Balanegra, El Ejido, Fiñana y Almería fueron tocados por la varita del azar, aunque fueron de nuevos los vecinos roqueteros los que acapararon un mayor premio, un quinto, del que se vendieron hasta cien décimos. Fue la Administración de lotería nº 3 de Aguadulce, la que se hizo depositaria del 22.259, número agraciado con 60.000 euros a la serie.

Se da la coincidencia que este mismo despacho ya repartió el año pasado otro premio de similar cuantía. En el día de ayer sus gerentes no cabían en sí de gozo al volver a ser elegidos por el destino para ser emisarios de la suerte. No fueron los únicos en este término municipal, reconocido ya como baluarte de la buena ventura, pues en la Administración enclavada en la avenida Juan Carlos I se vendió otra serie del último quinto premio del sorteo, el 60272, que dejó en Roquetas otros 60.000 euros. Ambas cuantías representan más del 40% del total de dinero que dejó la Lotería Nacional este año en la provincia.

Fue un segundo premio repartidísimo el que más dinero distribuyó en la provincia en el día de ayer. Un total de 750.000 euros que se enseñorearon sobre todo por la comarca de El Almanzora. El 04536 -agraciado con 1.250.000 euros a la serie- se celebró en Tíjola, en donde se vendieron dos décimos, y en Albox, con tres. Fiñana, Balanegra y el municipio levantino de Vera también contaron con afortunados entre sus vecinos.

Ya que 'El Gordo' decidió quedarse en Madrid por este año, en Almería fue este segundo premio el más celebrado. Le siguió el cuarto vendido en El Ejido, en una Administración situada en el interior del centro comercial Copo. Fue tan madrugador que fueron los propios curiosos y periodistas tempraneros quienes informaron de la buena nueva a sus empleadas, que tras abrir fueron directas a imprimir los ya reconocibles carteles con el número en cuestión y a descorchar las botellas de espumoso. El agraciado fue el 59.444, que se apareció por el municipio ejidense en forma de décimo vendido en terminal, o lo que es lo mismo, en forma de 20.000 euros.

Otros dos quintos premios también anegaron la provincia de alegría, esta vez más contenida. En Almería capital y El Ejido se vendieron por terminal un décimo del 03.371, y el 22.259 de las diez series vendidas en Aguadulce antes referidas, también guiñó a compradores en la zona del Levante como Pulpí, Garrucha o Mojácar. Este también cayó en Almería, municipio mayor de 50.000 habitantes cuya suerte le fue más esquiva.

Al menos para este 'Gordo' de la Navidad, pues aún queda un buen segundo plato con la tradicional lotería de 'El Niño'. Hayan sido o no premiados en esta ocasión, sepan que la segunda oportunidad extraordinaria para darle un giro a su fortuna está a la vuelta de la esquina. Si tampoco lo logran entonces, siempre le quedará esperar otros 365 días. Algo que no pueden decir que no hayan hecho nunca.

Almanzora

Cinco décimos del segundo premio, 625.000 euros

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado en El Almanzora 625.000 euros gracias a la venta de dos décimos en la Administración número 2 de Tíjola y a los tres del establecimiento 'Pequegolosinas' de Albox. Ambos en terminal electrónico sin saberse por el momento nada de sus destinatarios.

La administración de Tíjola, atendida por Isabel María Berruezo, lleva una racha importante de grandes premios. Ejemplos no faltan, como los 450 décimos del tercer premio de la Lotería de Navidad que el año pasado vendió a la asociación 'El Aljibe' de Serón o el segundo premio dado de 'El Niño' en 2014. Berruezo aseguró a IDEAL que la fama de su administración ha logrado que vecinos de todo el Almanzora y de la comarca de Baza se desplacen habitualmente para comprar lotería».

En cuanto al establecimiento de Albox, a cargo de Remedios Jiménez, este repartía también nuevamente la suerte después de haber hecho lo propio en 2015. En esta ocasión, la administración alegrará la vida a uno o varios usuarios con un total de 375.000 euros vendidos también mediante terminal electrónico. Se sabe por el momento que una agraciada vive en el municipio de Fines, pues llamó a la Administración «emocionada», según indicó Jiménez, quien en cuanto escuchó el número supo inmediatamente que lo habían vendido allí. Informa Eloisa Benítez.

El Ejido

Un cuarto y un quinto vendidos por terminal

Y hasta El Ejido fue a parar el premio más madrugador de este Sorteo Extraordinario de Navidad, uno de los cuartos premios, el 59.444, vendido a través del terminal electrónico de la Administración número 4 de El Ejido, ubicada en la galería comercial del centro comercial COPO. Un solo décimo premiado con 20.000 euros y cuyo premio conoció la responsable de la administración, Diana Solís, prácticamente mientras abría las puertas de su local. «No nos ha dado tiempo ni a llegar cuando ya nos estaban avisando», bromó junto a María del Mar Montoya, una de sus compañeras.

Como recordó la lotera ejidense, «estos décimos por terminal nos los piden muchas veces sin tener un número fijo, de forma aleatoria», y en esta ocasión, el afortunado no quiso dejarse ver por la administración. La Administración número 4 de El Ejido es conocida por su buena fortuna, pues logró hacer doblete y una gran lluvia de millones llegaron a la localidad tras repartir el primer premio del Sorteo de Navidad y también el de El Niño en el año 2002.

Por su parte, el otro décimo vendido por terminal se dio en la Administración número 3 de El Ejido, ubicada en la calle Almería, correspondió al último quinto premio de la Lotería de Navidad, el 3.371, premiado con 6.000 euros. Esta administración también repartió en la localidad ejidense numerosos premios del Sorteo de Navidad a lo largo de estos años. Informa Elizabeth de la Cruz.

Levante

Cuatro premios: en Pulpí, Garrucha, Vera y Mojácar

El Levante almeriense fue tocado, de paso, por la Lotería de Navidad con cuatro décimos en total premiados, todos vendidos a través de terminal. Uno de ellos se selló en Vera, el del Segundo Premio; el resto, en Garrucha, Mojácar y Pulpí, con un décimo cada uno. Así, Vera volvió a ser protagonista de la Navidad, con el número 4.536, dotado de 1.250.000 euros a la serie. El propietario del estanco que dio la suerte, José Ramón Sogorb, se mostró muy «contento» ayer al conocer la noticia, de la que se enteró por teléfono cuando le llamaron medios de comunicación. La suerte también voló por Pulpí, lo explicó María Navarro, dueña de la Librería y Papelería Mari que dio por tercer año consecutivo uno de los quintos del Sorteo, en esta ocasión con el número 22.259, que también fue agraciado con un décimo por terminal en el estanco de Juana Torres de Mojácar y en la Expendeduría número 3 de Garrucha, donde era la primera vez que daban un premio de estas características. Informa Jennifer Simón

Poniente y NacimientoBalanegra y Fiñana, un segundo y un quinto

El segundo premio también ha sonreído a una vecina de Balanegra. El número 4.536 fue vendido en un bar familiar de este municipio de la comarca del Poniente. Aunque poco o nada se sabe de la agraciada, en este establecimiento ayer entró la alegría por la puerta. Es la primera vez que venden un décimo premiado del 'Gordo'. Es, además, el premio de mayor cuantía. «Una vez vendimos un boleto de la Primitiva con 100.000 euros», recuerda Antonio, que lamente haber vendido sólo uno. Informa María Torres.

En Fiñana, la Administración sita en la plaza de la Constitución vendió por terminal dos décimos del segundo premio. 250.000 euros repartidos entre dos vecinos del pueblo, uno de ellos con domicilio en Cataluña y el cual compró el 4.536 premiado tras una visita veraniega.