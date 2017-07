Díaz pide aumento del 5 % en PFEA para 2018 y reducir peonadas si hay sequía

Sevilla, 25 jul (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado hoy que el Gobierno central incremente el próximo año en un 5 por ciento la partida para el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y que se reduzca el número mínimo de peonadas atendiendo a la situación de sequía.

Díaz ha presidido hoy la firma del Convenio de Colaboración entre la Junta y las ocho diputaciones para el PFEA en lo relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al ejercicio de 2017.

La dotación total del programa para este año asciende a 220,6 millones, de los que 152,14 millones corresponden al Gobierno central; 51,34 millones a la Junta; y 17,12 millones a las diputaciones provinciales.

Díaz ha saludado el incremento del 3 por ciento este año por parte del Gobierno central, ya que ha señalado que este acuerdo da "tranquilidad y dignidad" a las familias que trabajan en el campo y ha defendido que "no es caridad" sino que supone "justicia laboral".

Ha reivindicado también al Ejecutivo que no se penalice a los ciudadanos de municipios cuyos ayuntamientos tienen deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, ya que el programa "no está dirigido a las instituciones, sino a los ciudadanos".

"No se puede apartar de un programa que da justicia laboral a miles de ciudadanos por el hecho de que sus instituciones no cumplan sus obligaciones", ha agregado Díaz, quien ha hecho hincapié en que "los trabajadores del campo no tienen la culpa" de que algunos gobiernos municipales no cumplan su responsabilidad fiscal.

Ha destacado que, además del incremento del Ejecutivo central tras "cinco años difíciles de congelación", la Junta y las diputaciones han aumentado también el 3 por ciento, lo que se suma al incremento ya anunciado del 12,5 por ciento, por lo que la subida global es del 15,5 por ciento para 2017.

El PFEA generará unos dos millones de jornales y alrededor de 112.000 contratos para abordar más de 2.000 proyectos.

La Junta financia a las diputaciones con 51,34 millones para el pago de los materiales de las obras y servicios que realizarán las entidades locales andaluzas en 2017.

Por provincias, serán 11,58 millones para Sevilla; 7,98 millones para Córdoba; 6,97 millones para Granada; 6,58 millones para Jaén; 5,70 millones para Málaga; 5,41 millones para Cádiz; 4,26 millones para Huelva; y 2,93 millones para Almería.

Díaz ha resaltado los jornales y proyectos que supone ahora el PFEA para defender lo que conllevaría un incremento del 5 por ciento, en un programa que sirve para paliar la estacionalidad y dar "justicia laboral" a los trabajadores del campo, así como fijar la población al territorio y garantizar la igualdad de oportunidades.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que actuado como portavoz de los representantes de las diputaciones, ha destacado que gracias a ese programa ahora hay población fijada en el mundo rural porque supone "corregir el déficit" de los periodos sin actividad agraria.

Ha destacado la "sensibilidad" de la Junta al aumentar los recursos y también ha saludado el incremento del Gobierno central, aunque "se queda un poquito corto" porque ha estado por debajo del aumento anual del IPC.

Villalobos también ha pedido que no se aplique la cláusula para no dar las ayudas a los municipios que no estén al día de los pagos a la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, y ha reclamado que tenga en cuenta la reducción de peonadas si sigue la sequía.