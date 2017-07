El 75 % de los temporeros que viajan a la vendimia francesa son andaluces

Sevilla, 24 jul (EFE).- Unos 15.000 temporeros viajarán un año más desde mediados de agosto a la vendimia francesa, de los que el 75 % son andaluces, en una campaña en la que la uva ha madurado antes y habrá menos cosecha, pero el salario podrá duplicar y casi triplicar al que percibirán en España.

El responsable del sector agrario de CCOO de Industria, Javier Velasco ha incidido en que, como es habitual, los andaluces siguen siendo el colectivo más numeroso: las provincias de Jaén y Granada aportarán entre ambas 7.000 personas; 2.500 partirán de Sevilla y Cádiz; el resto saldrá de Málaga, Córdoba y Almería.

La secretaria de Migración de FICA-UGT, Lucía García Quismondo, ha recordado que el salario mínimo sube de los 9,67 euros por hora de 2016 a los 9,76 de 2017, aunque en la práctica las remuneraciones son muy superiores, gracias a los distintos convenios colectivos de cada zona, los complementos en función de la situación familiar y los puestos y actividades que se desempeñen durante la vendimia.

Por ello, ha precisado que aún no se han actualizado todos los salarios de los diferentes departamentos galos, fruto de los convenios colectivos provinciales, por lo que los datos se actualizarán en los próximos días.

Entre sus recomendaciones, Fica-UGT pide que nadie se desplace "a la aventura" a Francia; es decir, que lo hagan siempre con contrato reglado, utilicen transportes seguros y tengan previsto si "el patrón" les ofrece alojamiento o tienen que buscarlo ellos.

También insiste a los interesados que muevan sus contratos directamente con el empleador y no a través de ETTs, a su juicio porque podrían ver reducidos tanto salarios como prestaciones.

CCOO de Industria calcula que, entre 15 y 20 días de campaña, los jornaleros percibirán 1.400-1.600 euros, en función de su categoría, convenio colectivo y horas extra (muchos trabajan "a destajo" para conseguir el mayor salario posible en la temporada).

Estas remuneraciones están lejos de los 600 euros que estos mismos trabajadores obtendrían en puestos similares en España, "siempre y cuando les den de alta", ha subrayado Velasco, en referencia a la elevada economía sumergida que detectan en el campo.

Ha instado a los españoles a que no viajen a Francia si no tienen antes un contrato en origen -porque "es muy difícil encontrar un trabajo allí"-, tras remarcar que "no hay que pagar nada" por la gestión de la bolsa de empleo, ya que "hay mucho listo" que cada año intenta estafar a este colectivo de trabajadores.

El 90 % de las personas que "repiten" en la vendimia son hombres de 30 a 45 años, con estudios primarios y experiencia previa en recogida de uva; el 5 % son mujeres que trabajan en "logística" de la cuadrilla -compras, limpieza, higiene y comida- y no en el campo.

El sindicato detalla que, entre quienes demandan por primera vez un empleo en la recolección de uva, el 85 % tiene entre 30 y 60 años y estudios primarios; un 15 % son universitarios menores de 30 años, con conocimientos de idiomas y sin experiencia agraria.

Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura de Francia, a 17 de julio, la vendimia de este año oscilará entre 37 y 38 millones de hectolitros en el país vecino, un -17 % interanual.

Las heladas de primera afectaron a la producción del sudoeste -fundamentalmente Burdeos-, los departamentos de Charentes, Jura o Alsacia, aunque con gran heterogeneidad entre unos viñedos y otros.

Asimismo, 2017 presenta un avance del ciclo fenológico de entre 10 a 20 días, mientras que la presión de las enfermedades es baja, gracias a las condiciones climáticas cálidas y seca; de hecho, las reservas hídricas de los suelos son deficitarias en áreas de Alsacia, Sureste y Córcega, de acuerdo con el Gobierno galo.

Francia "hace caja" con sus vinos, posicionados en los mercados internacionales en el segmento de premium, los de mayor precio (como Champán, Burdeos o Borgoña).

Las exportaciones galas repuntaron el 14,7 % en valor durante el primer trimestre del año, hasta 1.970 millones de euros, con una subida del precio medio, que sube de 5,52 a 5,99 euros/litro.