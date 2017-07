EFE-ANDALUCÍA -14:00 HORAS

Algeciras .- Una mujer ha fallecido esta madrugada y un varón ha resultado herido en un accidente con una lancha en la bahía de Algeciras, en Campamento, pedanía perteneciente al municipio gaditano de San Roque.

SUCESOS ACCIDENTE

Muere una persona en una colisión frontal en Hinojos (Huelva)

Huelva (EFE).- Una persona, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido esta mañana como consecuencia de una colisión frontal, en la que se han visto implicados varios vehículos, en la A-474, en el término municipal de Hinojos (Huelva).

SUCESOS AHOGAMIENTO

Familia de muertos en balsa de Níjar (Almería) espera a entrega de cadáveres

Almería (EFE).- Los familiares del hombre y la mujer de origen rumano que murieron ahogados ayer en una balsa de riego de Níjar (Almería) cuando intentaban rescatar a una perra esperan a que concluya la autopsia de los cadáveres para velarlos en el tanatorio antes de trasladarlos a Rumanía.

PARTIDOS PP

PP cree que oficina andaluza anticorrupción será "nuevo chiringuito" de PSOE

Cádiz (EFE).- El PP presentará 39 alegaciones contra el decreto de la Junta para crear una oficina de prevención de la corrupción, porque según la portavoz popular de Empleo en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, será "un nuevo chiringuito para recolocar a cargos socialistas a través de puertas giratorias".

SUCESOS FUGITIVO

Detienen en Benalmádena a fugitivo holandés reclamado por tráfico de drogas

Málaga (EFE).- Un holandés de 34 años ha sido detenido por la Policía Nacional en las inmediaciones de su vivienda en la localidad malagueña de Benalmádena al estar reclamado por las autoridades belgas por tráfico de drogas.

SUCESOS ATRACO

Cuatro detenidos por atraco a mano armada de 12.000 ? empresa Huelva en 2013

Huelva (EFE).- La Guardia Civil ha detenido, tras más de cuatro años de investigación, a cuatro personas como presuntos autores del atraco a mano armada perpetrado en una empresa pesquera de la localidad onubense de Isla Cristina (Huelva), de la que lograron sustraer 12.000 euros.

SUCESOS DETENCIÓN

Tres detenidos por tenencia ilícita de armas en Albox y Cantoria (Almería)

Almería (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a W.C.H., J.M.C. y P.C.C., de 59 y 26 años y vecinos de Albox (Almería) como presuntos autores de un delito de tenencia ilícita de armas de fuego y munición, así como de un delito de amenazas con armas de fuego en el caso del último de ellos.

SUCESOS INMIGRACIÓN

Rescatados cinco varones magrebíes en una patera cerca de Tarifa

Algeciras (Cádiz) (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado a cinco inmigrantes que navegaban en una embarcación hinchable por el estrecho de Gibraltar con rumbo a Tarifa (Cádiz) esta madrugada.

JUNTA AGRICULTURA

Ley de Agricultura asume aportación de UGT sobre condiciones de trabajo

Sevilla (EFE).- La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía ha incorporado total o parcialmente las alegaciones presentadas por UGT-Andalucía dentro del "objetivo compartido" de mejorar las condiciones de los trabajadores del campo.

AGRICULTURA ACEITE

Una cosecha de aceite de oliva con pronóstico reservado

Jaén (EFE).- El sector oleícola barrunta una cosecha de aceite de oliva con pronóstico reservado para la próxima campaña 2017/2018, que comenzará a partir del próximo octubre con la recolección de la cosecha temprana y con la posterior recogida de la aceituna que se generalizará a mediados de noviembre.

INCENDIOS FORESTALES

Extinguido el incendio forestal declarado en Antequera (Málaga)

Málaga (EFE).- El incendio forestal que se declaró anoche en la localidad malagueña de Antequera ha quedado extinguido, mientras que medios de Infoca trabajan para conocer la superficie quemada.

CLUBES CANNABIS

Los clubes de cannabis, en tierra de nadie

Sevilla (EFE).- Sobreviven en el limbo legal. No tienen amparo alguno de regulación, salvo la que ellos se imponen a partir de sentencias judiciales que no aclaran si su actividad es ilegal o no. Son los clubes de cannabis, locales donde se adquiere marihuana con un acceso restringido de socios y un autocultivo controlado.

TRADICIONES ESPARTO

El maestro espartero, un oficio casi olvidado

Málaga.- El maestro espartero, un oficio casi olvidado pero que se sigue practicado sobre todo por las personas mayores, que vieron su auge y su caída tras la llegada de la era del plástico, ya que a partir de ese momento ya no eran rentables muchos de los artículos que hacían.