EFE ANDALUCÍA -20 JUL

Córdoba (EFE).- La autopsia practicada al cadáver del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha confirmado hoy el suicido del banquero con un disparo en el pecho con un rifle de caza de su propiedad, han confirmado a Efe fuentes de la investigación.

MIGUEL BLESA

Las cenizas de Miguel Blesa llegaron a Linares, donde serán enterradas mañana

Linares (Jaén) (EFE).- Las cenizas del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa llegaron hoy a Linares, donde serán depositadas mañana, viernes, en un cementerio de su localidad natal, y después, por la tarde, se oficiará una misa funeral en la parroquia de San Francisco.

MIGUEL BLESA

Amigo de Miguel Blesa atribuye su muerte a la presión, igual que Rita Barberá

Córdoba (EFE).- Fermín Gallardo, uno de los administradores de la finca donde ayer murió el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y amigo de la víctima, comparó hoy su muerte con la de la dirigente popular Rita Barbera y la atribuyó a la "presión" que ambos habían sufrido.

MIGUEL BLESA

La muerte de Blesa no evita a sus herederos asumir la responsabilidad civil

Madrid (EFE).- La inesperada muerte por un disparo en el pecho del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa no impedirá que sus herederos tengan que asumir la responsabilidad civil y, por lo tanto, hacer frente a las posibles indemnizaciones, a no ser que renuncien a la herencia.

SUCESOS INCENDIO

Fallece la madre herida en el incendio de El Palmar (Cádiz)

Sevilla (EFE).- La mujer herida en el incendio de El Palmar, pedanía de Vejer de la Frontera (Cádiz) en el que el pasado domingo murió su marido, su hija de cinco años y un amigo de la familia y resultó herido grave su hijo de nueve años, ha fallecido esta tarde al superar las graves lesiones sufridas en el incendio.

CULTURA PINTURA

Fallece el pintor sevillano Joaquín Sáenz a los 85 años

Sevilla (EFE).- El pintor sevillano Joaquín Sáenz ha fallecido hoy en su ciudad natal a los 85 años, paisajista y coetáneo de artistas como Carmen Laffón, Teresa Duclós o José Luis Mauri.

CONFERENCIA PRESIDENTES

Díaz: Conferencia Presidentes fue "de cara a galería" con medidas incumplidas

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha denunciado hoy el incumplimiento de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero, lo que le ha llevado a concluir que fue "de cara a la galería", aunque ha advertido de que Andalucía exigirá que "se cumpla lo acordado".

PARLAMENTO SANIDAD

Bronca entre Moreno y Díaz por la foto de una anciana en urgencias

Sevilla (EFE).- La foto de una anciana en una camilla en urgencias del Hospital de Valme de Sevilla ha generado una bronca en la sesión de control del Parlamento, ya que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, se la ha mostrado a la presidenta, Susana Díaz, quien ha puesto en cuestión su "talla" como líder de la oposición.

FRAUDE FISCAL

Díaz: Falsear datos es también un fraude y no sólo eludir pago de impuestos

Sevilla (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy que fraude fiscal no es sólo eludir el pago de impuestos, sino también "falsear" los datos, después de que el líder de Ciudadanos, Juan Marín, pidiera que no se "atosigue" a los autónomos que cumplen pero no pueden hacer frente a todas las obligaciones.

SECTOR TURÍSTICO

Maíllo alerta de "burbuja" turística y Díaz le acusa de hacer "causa general"

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha acusado hoy al líder de IU, Antonio Maíllo, de hacer "una causa general" contra el sector turístico y le ha pedido "rigor" después de que el dirigente de la federación de izquierdas haya alertado de una "burbuja de manual" en este sector, similar a la inmobiliaria.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Díaz pide a Podemos no use víctimas del franquismo para intereses políticos

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reafirmado su compromiso con la memoria de las víctimas del franquismo, como el malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado hace cuarenta años, pero ha pedido a Podemos que no use la Ley de Memoria Histórica para sus intereses políticos.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El Parlamento andaluz testimonia su respeto a las víctimas del terrorismo

Sevilla (EFE).- Todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía han acordado por unanimidad mostrar el "reconocimiento, respeto, respaldo y solidaridad" a las víctimas del terrorismo en una declaración institucional con motivo del vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.

SEGURIDAD SOCIAL

Suben el 6,36 % los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Andalucía

Sevilla (EFE).- El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Andalucía alcanzó las 218.609 personas en junio, lo que supone un crecimiento interanual del 6,36 por ciento, según la estadística publicada hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

SUCESOS INCENDIO

En estado crítico la madre herida en incendio de Vejer y muy grave su hijo

Sevilla (EFE).- La mujer herido en el incendio de El Palmar, la pedanía de Vejer de la Frontera (Cádiz) en el que el pasado domingo murió su marido, su hija de cinco años y un amigo de la familia, se encuentra en estado crítico, mientras que su hijo sigue muy grave, ambos en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

INCENDIOS FORESTALES

Número de incendios forestales ha crecido en Andalucía un 25 % respecto 2016

Sevilla (EFE).- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha indicado hoy que "en términos cuantitativos, este año ha habido un 25 por ciento más de incendios en lo que va de temporada en relación con 2016" en Andalucía, si bien "era algo que esperábamos".

INCENDIOS FORESTALES

Infoca trabaja en un nuevo incendio declarado en Aznalcóllar

Sevilla (EFE).- Un dispositivo del Plan Infoca trabaja desde las 17:00 horas en un incendio que se ha declarado de nuevo en un paraje de Aznalcóllar (Sevilla), donde ayer quedó extinguido uno que arrasó 12 hectáreas de terreno.

SUCESOS FRAUDE

Detenidas 104 personas por falsedad y fraude a la Seguridad Social en Málaga

Málaga (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 104 personas en Málaga como supuestas responsables de los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la hacienda pública y falsedad documental.

UE AGRICULTURA

Tribunal UE falla contra CE en recurso de ayuda agrícola a Andalucía en 2009

Bruselas/Sevilla (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) falló hoy en contra de la Comisión Europea (CE) en un recurso interpuesto por España sobre determinadas ayudas agrícolas otorgadas a Andalucía en el año 2009.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Cataluña y Andalucía, las que más financiación autonómica recibieron en 2015

Madrid (EFE).- Cataluña y Andalucía fueron las comunidades autónomas que más recursos recibieron del sistema de financiación autonómica en 2015, con más de 20.000 y 19.000 millones de euros, respectivamente.

INCENDIO MOGUER

Brigada Medio Ambiente concluye informe incendio Moguer y lo remite a Seprona

Sevilla (EFE).- La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Consejería de Medio Ambiente ha terminado su informe sobre las causas del incendio de Moguer, que afectó a unas 8.500 hectáreas del entorno de Doñana, y lo ha remitido al Seprona de la Guardia Civil.

PARLAMENTO ALHAMBRA

Cámara pide mejorar gestión Alhambra y rechaza elegir dirección por concurso

Sevilla (EFE).- El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy por unanimidad una serie de iniciativas a propuesta de Podemos para mejorar la gestión del Patronato de la Alhambra y el Generalife y ha rechazado, con los votos del PSOE y Ciudadanos, la propuesta para elegir a la futura dirección a través de un concurso público.

CÁDIZ TRICENTENARIO

Ofrecen atraques gratuitos en Cádiz para celebrar su época de esplendor

Cádiz (EFE).- La Consejería de Fomento y Vivienda ofrece atraques gratuitos en Puerto América de Cádiz todos los fines de semana hasta el 15 de octubre para fomentar las visitas a la capital gaditana para participar en los actos conmemorativos del tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a la ciudad.

EMPRESAS OCIO

Global Omnium compra empresa propietaria de acuario de Sevilla por 7 millones

Valencia (EFE).- La compañía valenciana Global Omnium ha comprado el cien por cien de Aquagestión Sur, empresa propietaria del Acuario de Sevilla, una operación por una cantidad que ronda los 7 millones de euros y que supone la adquisición del acuario, una instalación de 30.000 metros cuadrados puesta en marcha en 2014.

VUELTA CICLISTA

Calar Alto será "el principio del fin" en la Vuelta Ciclista a España 2017

Almería (EFE).- La undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2017, entre Lorca (Murcia) y el Observatorio de Calar Alto (Almería), no será decisiva para conocer al ganador de la carrera aunque sí será "el principio del fin" y evidenciará "quién no va a ganarla", ha apuntado Javier Guillén, director general de la prueba.