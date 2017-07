PSOE pide a Moreno que intervenga en "escandaloso" caso de transfuguismo Jaén

Jaén, 18 jul (EFE).- El PSOE ha exigido al presidente del PP de Andalucía, Juanman Moreno, que "deje de esconderse e intervenga con urgencia en el escandaloso caso de transfuguismo" del Ayuntamiento de Jaén.

Así lo ha asegurado hoy la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, que ha considerado que "Moreno Bonilla no puede seguir mirando hacia otro lado", ya que "su alcalde en Jaén tiene un Gobierno municipal sustentado en el apoyo de concejales tránsfugas a los que regala una liberación del 90 %, concede vicepresidencias en consejos de administración e incluso le contrata personal asesor con cargo a Alcaldía".

"Estamos hablando de un caso de transfuguismo con mayúsculas del que se están beneficiando sin ningún pudor el alcalde de Jaén, el señor Márquez y el PP", ha denunciado.

Férriz ha recordado que cuando los concejales de Ciudadanos pasaron al grupo de concejales no adscritos, el alcalde dijo que "ese perro no era suyo", pero "hoy vemos que el perro es suyo", "y, desde luego, si no rectifica su comportamiento y no deja de mercadear con los ediles tránsfugas, el señor Moreno Bonilla debería tomar cartas en el asunto a la mayor brevedad y llamar al orden al señor Márquez".

Para Férriz el transfuguismo es "una lacra repugnante" en política, porque "corrompe el voto y pervierte a las instituciones" y "el alcalde está favoreciendo una práctica que supone un fraude colosal, una estafa al electorado que votó una cosa y que hoy ve que su voto es una simple moneda de cambio para saciar intereses particulares".

La responsable socialista ha afirmado que "se ha acabado ya el tiempo de las excusas" para el PP andaluz y reclama a Moreno que "se pronuncie sobre lo que está ocurriendo en Jaén y, desde luego, que tome las medidas oportunas para poner coto a esta situación".